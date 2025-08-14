Der Brutalist

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wandert der jüdisch-ungarischen Architekt László Toth in die USA aus, um einen Neuanfang zu wagen. Zuerst arbeitet László in einem Kohlewerk, bis er von dem Unternehmer Harrison Lee Van Buren entdeckt wird. Dieser bittet László, als Architekt für ihn zu arbeiten, mit der Aussicht ihm und seine Frau Erzsébet ein besseres Leben zu ermöglichen.

Folge dem amerikanischen (Alb)Traum

Regisseur Brady Corbet konnte mit seinem imposanten Drama nicht nur einen Oscar als bester Film einheimsen, sondern brachte auch Hauptdarsteller Adrien Brody seinen zweiten Academy-Award ein. An der Seite von Brody sind Felicity Jones und Guy Pearce zu sehen. Das dreieinhalb Stunden lange Epos „Der Brutalist“ könnt ihr bei WOW gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.