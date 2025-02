The White Lotus

Es geht wieder in die Sonne und direkt hinein in den wohl luxuriösten Alptraum der Serienwelt. In Thailand wollen sich die Reichen und Schönen mal wieder in exotischer Kulisse entspannen, doch Fans der Serie wissen: Hinter jeder perfekten Fassade lauern Geheimnisse, Affären und reichlich Drama. Mit dabei sind diesmal unter anderem John Isaacs, Aimee Lou Wood und Patrick Schwarzenegger. Die dritte Staffel „The White Lotus“ startet heute auf Wow.

Nur noch ein einziges Mal

Es scheint so schön zu sein: Lily Bloom (Blake Lively) verliebt sich in den charmanten Neurochirurgen Ryle (Justin Baldoni). Doch der zeigt bald, dass er alles andere als perfekt ist. Als dann noch ihre erste große Liebe Atlas auftaucht, muss sie einige große Entscheidungen treffen. „Nur noch ein einziges Mal“ ist eine emotionale Achterbahn über den Mut, sich selbst an erste Stelle zu setzen. Ihr findet das Drama jetzt auf Netflix.

Drei Frauen

Während viele Männer zum Arbeiten ins Ausland gehen, halten die Postbotin Maria, die Biologin Nelya und die Landwirtin Hanna den Alltag in ihrem kleinen ukrainischen Dorf am Laufen. Zwischen Fledermausforschung, Hofarbeit und Rentenauszahlungen zeigt „Drei Frauen“ einen sehr ruhigen Blick auf eine kleine Welt. Ihr könnt die Doku jetzt auf filmfriend streamen.

