Virgin River

Nach fünf Staffeln wird es in dem kleinen Städtchen Virgin River noch romantischer als sowieso schon. Mel (Alexandra Breckenridge) und Jack heiraten endlich! Doch neben der Liebe gibt es in den neuen Folgen auch reichlich Drama. Von Dreiecksbeziehungen über Familienplanung bis hin zu einer Reise in die Vergangenheit von Mels Eltern ist alles dabei. Die sechste Staffel „Virgin River“ findet ihr ab heute bei Netflix.

The English Teacher — Eine Lektion in Sachen Liebe

Linda Sinclar (Julianne Moore) lebt ein sehr ruhiges Leben als High-School-Lehrerin. Aber dann taucht ihr ehemaliger Schüler Jason mit einem unveröffentlichten, aber sehr guten Theaterstück unter dem Arm auf. Linda beschließt, das Stück an ihrer Schule aufzuführen. Das ist nicht so leicht wie gedacht, vor allem als auch noch die persönlichen Grenzen zu Jason immer mehr verschwimmen. „The English Teacher“ könnt ihr jetzt bei filmfriend anschauen.

Das Phantom — Auf der Jagd nach Norman Franz

1996 wird Norman Franz wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch mit Hilfe seiner Frau kann er schon kurz danach wieder ausbrechen. Auf „Bonnie und Clyde“-Art fliehen die beiden anschließend quer durch Europa, bis sie gefasst werden. Es geht wieder zurück ins Gefängnis, aber Franz kann noch einmal fliehen. Und seitdem fehlt von ihm jede Spur. „Das Phantom“ könnt ihr jetzt auf Wow streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.