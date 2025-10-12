John Candy: I Like Me

Er galt lange als „Kanadas Sweetheart“ und mit Filmen wie „Spaceballs“ oder „Ein Ticket für Zwei“ etablierte sich Schauspieler und Komiker John Candy schnell als einer der Großen, wenn es um Komödien mit Herz geht. In der Dokumentation „John Candy: I Like Me“ geht es um das Leben und die Werke des Kanadiers.

Ein lachendes und ein weinendes Auge

Candy hat leider schon früh mit Übergewicht und einer Alkoholsucht zu kämpfen. Doch in der Doku geht es nicht nur um Probleme und seinen viel zu frühen Tod, sondern auch darum, wie er stets seine positive und liebenswerte Persönlichkeit beibehalten hat. Zu Wort kommen unter anderem Kollegen und Kolleginnen wie Steve Martin, Catherine O’Hara und Bill Murray. Die Doku „John Candy: I Like Me“ gibt es bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.