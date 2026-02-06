Play
Foto: HBO Max // Crave
Bild: Heated Rivalry | HBO Max // Crave

Was läuft heute? | Heated Rivalry

Wer bringt das Eis zum schmelzen?

Zwei Eishockeystars. Eine Rivalität. Sehr viel Spannung. Und so viel Hitze, dass man sich fragt, wie das Eis da bitte heil bleiben soll?

Rivalen — oder doch nicht?

Shane Hollander und Ilya Rozanov: Zwei Eishockeytalente, die auf dem Eis erbitterte Gegner sind — abseits davon aber eine geheime Affäre haben. Über Jahre entwickelt sich ihre Beziehung zu einer intensiven, emotionalen Geschichte. „Heated Rivalry“ zeigt Slow Burn und Leidenschaft, nicht nur für den Sport, sondern auch füreinander.

Emotionen unter Druck

„Heated Rivalry“ ist nicht einfach nur eine neue Serie — es ist ein internationales Popkultur-Phänomen. Die Serie punktet nicht nur mit nackter Haut, sondern vor allem mit emotionaler Tiefe. Leistungsdruck, toxische Maskulinität und Selbstzweifel werden sensibel erzählt, während visuell starke Bilder und eine stimmige Indie-Sport-Ästhetik die Serie tragen.

Die erste Staffel von „Heated Rivalry“ startet ab heute mit einer Folge wöchentlich bei HBO Max.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

