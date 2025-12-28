Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag, der 28. Dezember. Schön, dass ihr dabei seid! Unser heutiger Streaming-Tipp nimmt euch mit an einen Ort, der für viele mehr war als ein Club. Ein Ort zwischen Spreeufer und Sonnenaufgang, zwischen Exzess und Gemeinschaft, zwischen Freiheit und völliger Erschöpfung. Es geht um einen fast mythischen Ort des Berliner Nachtlebens: die Bar 25 in Berlin Mitte der 2000er Jahre. Die Stadt ist noch bezahlbar und voller Möglichkeiten. Direkt an der Spree entsteht ein Ort, der sich allen Regeln entzieht: die Bar 25. Sie ist kein klassischer Club, sie ist ein Paralleluniversum. Hier verschwimmen Tage und Nächte, DJs werden zu Helden, Fremde zu Familie und der normale Alltag zu einem Gerücht. Die Doku „Bar 25 – Tage außerhalb der Zeit“ erzählt die Geschichte dieses Ausnahmezustands aus der Perspektive der Menschen, die ihn möglich gemacht haben: BetreiberInnen, KünstlerInnen, FreundInnen, Liebende. Es geht um Idealismus, Gemeinschaft und die radikale Idee, dass ein anderer Lebensentwurf möglich ist – zumindest für eine Weile. Doch der Traum hat seinen Preis: Schlafmangel, klar, aber auch Drogen, Konflikte und wirtschaftlicher Druck belasten den Club. Und all das in einer Stadt, die sich schneller verändert, als man kann. Die Doku zeigt nicht nur die euphorischen Momente des Clubs, sondern auch die Schattenseiten eines Lebens im permanenten Ausnahmezustand und das Ende einer einzigartigen Zeit. Bleib nicht dabei, einfach davon zu träumen, sondern schnapp dir deine Freunde! Man kann viel erreichen, wenn man eine Idee im Kopf hat. Macht sie einfach! Das ist, glaube ich, so das Lebensgefühl. Wir wohnen in dieser Stadt und wir wollen diese Stadt so haben. Es macht Freude, das mit anzusehen. Die Regisseurinnen Britta Mischau und Nana Juriko erzählen die Geschichte der Bar 25 mit viel Nähe und einem ehrlichen Blick. Mit Archivmaterial, Interviews und Musik schaffen sie es, ihr Gefühl der Zeit richtig gut einzufangen. „Bar 25 – Tage außerhalb der Zeit“ ist eine Doku über Berlin, als die Stadt noch von Freiräumen und Improvisation lebte, über einen kollektiven Traum und über die Frage, was bleibt, wenn der letzte Track verklungen ist. „Bar 25 – Tage außerhalb der Zeit“ könnt ihr jetzt auf Prime Video sehen. Das war unser Streaming-Tipp am Sonntag. Lasst uns doch gerne ein Abo da und empfehlt „Was läuft heute“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen von Sophie Rabetge Juncker, Audioproduktion Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.