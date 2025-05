Stammheim – Zeit des Terrors

Er war eine der aufwändigsten juristischen Aufarbeitungen der Bundesrepublik und hielt die Welt in Atem: Der Stammheim-Prozess gegen die Führung der ersten Generation der RAF, der am 21. Mai 1975 begann. Anlässlich des 50. Jahrestages des Prozesses liefert das Dokudrama “Stammheim – Zeit des Terrors” einen ungewöhnlichen Einblick in die Lebenswelt von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl-Raspe und Ulrike Meinhof als sie in Stuttgart vor Gericht standen. Erzählt wird die Geschichte u.a. durch die Augen von Horst Bubeck, der als Vollzugsbeamter im Zellentrakt den intensivsten Kontakt zu den Inhaftierten hatte. “Stammheim – Zeit des Terrors” könnt ihr in der ARD Mediathek anschauen.

Die Quilt-Macher

Ein Quilt ist eine mehrlagige Textildecke, die in der Regel aus einer Oberseite, einer Füllung aus Watte und einer Rückseite besteht. Die Oberseite ist dabei oft aus bunten Flicken zusammengesetzt, die mehr oder weniger kunstvoll aneinander genäht werden. Im South Central Correctional Center im Bundesstaat Missouri nähen Schwerverbrecher solche Steppdecken für einen guten Zweck. In der Kurz-Dokumentation “Die Quilt-Macher” erzählen sie von ihren inneren Dämonen und wie sie, mit Hilfe des Nähens, gegen diese ankämpfen. “Die Quilt-Macher” könnt ihr bei Netflix anschauen.

David Hockney, der Maler des Pop

„David Hockney ist einer der größten Zeichner der Gegenwart, mit Fähigkeiten, die denen von Degas oder Picasso ähneln.” Das sagt der Leiter der Abteilung für zeitgenössische Kunst am Louvre, also jemand, der sich auskennt. Die Dokumentation „David Hockney, der Maler des Pop” wirft einen Blick auf das Leben des 87-Jährigen, der schon vieles gewesen ist: Rebell, Dandy, Pop-Artist und Bohemien. „David Hockney, der Maler des Pop” gibt’s bei Arte.

