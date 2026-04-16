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Foto: BEEF | Netflix
Foto: BEEF | Netflix

Was läuft heute? | BEEF – Staffel 2

Generationen-Beef

Ein Streit, den niemand hätte mitbekommen sollen, als Faustpfand gegen den eigenen Chef? „Beef“ ist zurück, mit neuer Besetzung und noch mehr Psychodrama.

Vom Parkplatz in den Country Club

„Beef“ kehrt zurück, aber ohne die bekannten Figuren aus der ersten Staffel. Denn die Serie macht weiter als Anthologie, also mit komplett neuer Besetzung. Im Mittelpunkt stehen Ashley und Austin, ein frisch verlobtes Gen-Z-Pärchen, das als einfache Angestellte in einem exklusiven Country-Club in der Nähe von Ojai, Kalifornien, arbeitet.

Als sie Zeugen eines heftigen Ehestreits zwischen ihrem Chef Joshua und dessen Frau Lindsay werden, beginnt ein gefährliches Spiel aus Gefälligkeiten, Druck und Intrigen. Denn die beiden wollen ihr Mitwissen für sich nutzen. Dabei durchkreuzen sie allerdings die Pläne anderer Country-Club-Mitglieder und zweier anderer Pärchen. Beef ist also vorprogrammiert.

Star-Beef

Als kriselndes Millennial-Ehepaar sind Oscar Isaac und Carey Mulligan zu sehen, Cailee Spaeny und Charles Melton spielen das junge Pärchen. Im Hintergrund lauert Chairwoman Park, gespielt von der koreanischen Filmikone Youn Yuh-jung. Die milliardenschwere Eigentümerin des Clubs muss einen Skandal um ihren zweiten Ehemann, Dr. Kim, gespielt von Song Kang-ho, vertuschen. Es wird wohl dunkler und psychologischer als in der ersten Staffel.

Alle acht Folgen von „Beef“–Staffel 2 sind jetzt auf Netflix verfügbar.

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