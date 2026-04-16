Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Donnerstag, der 16. April, und heute gibt’s Beef. Keine Sorge, nicht wie ihr jetzt vielleicht denkt. Auf Netflix geht die Serie „Beef“ in die zweite Staffel. Und die wird ganz anders als die erste.

Wer Staffel 1 von „Beef“ gesehen hat, erinnert sich vielleicht: Handwerker Danny und Unternehmerin Amy gerieten auf einem Parkplatz aneinander, und daraus wurde eine epische Eskalationsspirale, die dann am Ende 8 Emmys gewonnen hat. In Staffel 2 geht es jetzt anthologisch weiter, also mit einer komplett neuen Besetzung, 9 Charakteren und einem neuen Beef. Diesmal sind wir in einem exklusiven Country Club in der Nähe von Ojai, Kalifornien.

Ashley Miller und Austin Davis, ein frisch verlobtes Gen Z-Pärchen, arbeiten dort als einfache Angestellte. Eines Tages werden sie Zeugen eines heftigen Streits zwischen ihrem Chef, Geschäftsführer Joshua Martin, und dessen Frau Lindsay. Und da ahnen sie noch nicht, welche Ausmaße das annehmen wird. Sind sie und Josh glücklich verheiratet? Tief in unserem Inneren haben wir beide gewusst, dass uns das nur vorübergehend ablenkt. Ablenkt wovon? Dem unermesslichen Schmerz, zu wissen, sich den Falschen ausgesucht zu haben.

Ashley und Austin beschließen, was sie gesehen haben, für sich zu nutzen. Aber sie haben unterschätzt, wie tief die Machtgefüge des Country Clubs sind. Im Hintergrund lauert die eigentliche Herrin des Geschehens: Chairwoman Park, die milliardenschwere Eigentümerin des Country Clubs. Und die hat ihrerseits einen handfesten Skandal um ihren zweiten Ehemann Dr. Kim, den sie unter Kontrolle halten muss.

Vier Paare aus vier Generationen treffen hier aufeinander: Gen Z, Millennials, Boomer, aber auch Menschen der Silent Generation, also der Generation, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat. Alle glauben, sie werden nie enden wie die jeweils ältere Generation. Aber alle irren sich.

Oscar Isaac und Carey Mulligan spielen das kriselnde Millennial-Ehepaar Josh und Lindsay. Kaley Spaney und Charles Melton spielen das junge, naiv verliebte Pärchen Ashley und Austin. Dazu kommen mit Yeon Jung-hoon und Song Kang-ho zwei Legenden des koreanischen Kinos. Eine Besetzung, die man sich kaum besser vorstellen könnte.

„BEEF“ Staffel 2 ist mehr Psychodrama als die erste Staffel und, wie eben gehört, ziemlich hochkarätig besetzt. Ihr findet alle acht Folgen von „BEEF“ Staffel 2 ab heute auf Netflix.

Das war’s für heute mit „Was läuft heute?“ Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch gerne mal in einen anderen Podcast von detektor.fm rein. Zum Beispiel in „Die großen Fragen der Wissenschaft“. Da geht’s wirklich um die ganz großen Fragen: Was ist Zeit? Woher kommt das Leben? Wie ist das Universum entstanden? Der Podcast ist eine Kooperation mit dem Magazin „Spektrum der Wissenschaft“. Ihr findet ihn überall dort, wo es Podcasts gibt.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion: Clemens Möller. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen. Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.