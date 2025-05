Selenskyj: Vom Entertainer zum Staatsmann

Bevor er zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde, war Wolodymyr Selenskyj Schauspieler und Comedian. Die Dokumentation „Selenskyj: Vom Entertainer zum Staatsmann“ erzählt die Geschichte von dem Mann, der eigentlich nur Menschen zum Lachen bringen wollte und jetzt sein Land im Krieg gegen Russland verteidigen muss. Die erste Folge der Doku setzt in der Kindheit Selenskyjs an, Jugendfreunde kommen zu Wort. In der zweiten Folge geht es unter anderem um seine Anfänge in der Politik. „Selenskyj: Vom Entertainer zum Staatsmann“ gibt es jetzt in der Arte-Mediathek.

Tobi Krell — Wege aus dem Hass

Als Moderator einer Kindersendung wird Tobi Krell aka “Checker Tobi” vor allem mit Liebe und Zuneigung überhäuft, weltweit beobachtet er aber einen ganz anderen Trend: nämlich, dass sich Menschen gegenseitig mit Hass überziehen. In der Reportage “Tobi Krell — Wege aus dem Hass” reist der Fernsehmoderator nach Bosnien, Mexiko und Kanada und trifft Menschen, die der Hass-Spirale entkommen sind. „Tobi Krell – Wege aus dem Hass“ könnt Ihr euch jetzt in der ARD-Mediathek anschauen.

Untold: Shooting Guards

„Untold: Shooting Guards“ erzählt die Geschichte von den ehemaligen Basketballspielern Gilbert Arenas und Javaris Crittenton. Zwischen den beiden eskalierte im Jahr 2008 ein Streit um Glücksspiel. Am Ende bedrohen sich beide gegenseitig mit einer Waffe. Der Konflikt hat in den Medien hohe Wellen geschlagen und hat am Ende dazu geführt, dass beide Spieler suspendiert wurden. Die ganze Geschichte zu diesem Konflikt könnt ihr euch in der Doku „Untold: Shooting Guards“ auf Netflix anschauen.

