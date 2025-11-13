Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag, der 13. November. Und natürlich bekommt ihr heute wieder euren Streaming-Tipp auf die Lauscher. Diesmal geht’s um einen Mann, der Comedy, Hollywood und Popkultur gleichermaßen geprägt hat: Eddie Murphy. Die neue Netflix-Doku „Being Eddie“ zeigt den Superstar, wie wir ihn so noch nie gesehen haben. Vom Stand-Up-Wunderkind in New York, über seine legendäre Zeit bei Saturday Night Live, bis hin zu Kinohits wie „Beverly Hills Cop“ oder „Der Prinz aus Zamunda“. Eddie Murphy hat Generationen zum Lachen gebracht. Die Doku „Being Eddie“ blickt zurück auf seine Karriere, zeigt aber auch das Privatleben des Schauspielers und vor allem den Menschen, der sich zwischen Ruhm, Familie und Öffentlichkeit immer wieder neu erfinden musste. Bei Eddie Murphy ist nicht nur ein lustiger Rückblick. Ihr bekommt tiefe Einblicke in sein Leben, seltenes Archivmaterial und spannende Interviews mit bekannten Persönlichkeiten wie Jamie Foxx oder Dave Chappelle. Im Vordergrund steht aber natürlich Eddie Murphy selbst, der viel über sich erzählt – mal witzig, mal nachdenklich und oft erstaunlich ehrlich. Neben seinem unverwechselbaren Humor gelang es Eddie in den letzten Jahren, vor allem gesellschaftliche Barrieren zu durchbrechen und ganze Generationen zu inspirieren. Regisseur Angus Wall zeigt mit der Doku aber nicht nur den Hollywood-Star und den Glamour, sondern auch die verletzliche Seite: Zweifel, Druck, Kritik und wie Murphy es trotzdem geschafft hat, über vier Jahrzehnte stets präsent zu sein. Dabei ist die Doku kein klassisches Promi-Porträt, sondern ein echtes Stück amerikanische Kulturgeschichte. Wer Eddie Murphy bisher nur aus seinen Comedy-Rollen kennt, wird überrascht sein, wie ernst, reflektiert und inspirierend dieser Film ist. Und für alle die mit seinen Filmen groß geworden sind, ist diese Doku natürlich ein Muss, denn „Being Eddie“ ist pure Nostalgie mit jeder Menge Gänsehautmomenten. „Being Eddie“ könnt ihr ab sofort auf Netflix sehen. Das war unser Streaming- Tipp am Donnerstag. Lasst uns doch gerne ein Abo da und empfehlt „Was läuft heute“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Sofira Beetke Junker, Audioproduktion Tim Schmutzler, und ich bin Imke Zimmermann. Wir hören uns. Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.