Foto: Arte/Tatiana Vdovenko/ZDF
Bild: Bis es blutet | Foto: Arte/Tatiana Vdovenko/ZDF

Was läuft heute? | Bis es blutet

Die brutale Welt der populistischen Berichterstattung

Der Spielfilm „Bis es blutet“ dreht sich um eine Jungjournalistin, die immer wieder Grenzen überschreitet, um an eine gute Story zu kommen.

Bis es blutet

Die junge Journalistin Aga ist gerade vom Sport- ins Investigativ-Ressort gewechselt. Von ihrem rechtskonservativen Newsportal wird sie in die hessische Provinz geschickt. Hier soll sie über das Verschwinden einer Teenagerin berichten.

Das Problem ist nur, dass keiner mit ihr sprechen will. Auch die Familie des verschwundenen Mädchens will ihr kein Interview geben. Doch Aga ist sehr ambitioniert. Sie will als Journalistin noch sehr viel erreichen und sieht in der Geschichte ihre Chance sich zu beweisen. Ihr sind alle Mittel recht, um an ihre Story zu kommen.

Ein Schritt zu weit

Aga arbeitet mit dem Fotografen Thorsten zusammen. Die beiden finden in einer Mülltonne die blutbefleckte Unterwäsche des verschwundenen Mädchens. Auf einmal haben sie einen Mann aus Uganda im Visier, der durch ihre Recherchen auch ins Fadenkreuz der polizeilichen Ermittlungen rückt.

Für ihre Hartnäckigkeit bekommt Aga viel Lob von ihrem Chef. Der Aufstieg der Karriereleiter scheint auf einmal ganz Nahe, doch plötzlich befallen sie Zweifel, ob der Mann aus Uganda wirklich was mit dem Fall zu tun hat. Die Veröffentlichung der Geschichte löst auf einmal Ereignisse aus, die Aga nicht kontrollieren kann.

Ihr könnt „Bis es blutet“ jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

