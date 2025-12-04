Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hi, heute ist Dienstag, der 4. Dezember 2025. Unser Streaming-Tipp heute ist ein Spielfilm, der sich mit den schmutzigen Methoden im Boulevardjournalismus auseinandersetzt. Aga ist eine junge, ambitionierte Journalistin mit großen Zielen. In dem Film »Bis es blutet« arbeitet sie für ein rechtskonservatives News-Portal. Dort wechselt sie vom Sport ins Investigativ-Ressort und soll über eine verschwundene Teenagerin in der hessischen Provinz berichten. Wir haben eine Lage in Hessen: verschwundenes Mädchen. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Es geht um Ihre Tochter. Ohne Eltern keine Story. Die besten Geschichten kommen zu denen, die hartnäckig bleiben. Wir sind Journalisten und recherchieren zu ihrem Verschwinden. Am Ende geht es nur darum, wer die Story als erstes bringt. Heimlich aufgenommene Audio-Mitschnitte können nicht verwendet werden. Ihr macht doch nichts als das Land zu spalten. Ich spalte nicht. Ich frage mich nur, ob Sie ein Nazi sind. Aga ist mit dem abgebrühten Fotografen Thorsten unterwegs. Eigentlich geht es bei ihrer Geschichte nur darum, das Sommerloch des Boulevardportals zu füllen. Aga sieht in der Geschichte trotzdem ihre Chance, sich zu beweisen. Einfach ist das aber nicht, denn die Angehörigen des verschwundenen Mädchens wollen nicht mit ihr sprechen und die Konkurrenz hat einen großen Vorsprung. Aga setzt suggestive Tricks ein, die sie im Boulevardjournalismus gelernt hat. Irgendwann zahlt sich die Hartnäckigkeit aus. Sie und Thorsten haben auf einmal den Schlüssel zu einer großen Story. Sie finden die blutbefleckte Unterwäsche des Mädchens im Müll eines jungen Mannes aus Uganda. Velad Nail heißt der Mann und arbeitet als Pfleger in einem Seniorenheim. Den beiden kommt er suspekt vor, weil er sich gegenüber ihnen misstrauisch und abweisend verhält. Was hast du denn da? Ist das sein Müll? Leider ja. Vom Wohnungsamt Velad Nail. Das Ding in seinem Müll. Was ist das? Blut? Keine Ahnung, was es ist, aber es ist eine Story. Ich würde gerne ein Exklusiv-Interview mit dir machen. Anders als beim letzten Mal im Boulevard. Fuck you! Durch die Berichterstattung der beiden wird er auf einmal zu einem plausiblen Verdächtigen. Aga hat ihr Ziel erreicht: die Story wird immer größer und ihr Chef ist richtig stolz auf sie. Doch hat Velad Nail wirklich etwas mit dem Verschwinden der Teenagerin zu tun, oder haben die beiden voreilige Schlüsse gezogen? Die Veröffentlichung der Geschichte löst Ereignisse aus, die Aga nicht kontrollieren kann. Der Regisseur von »Bis es blutet«, Daniel Saga, hat schon zwei Dokumentarfilme gedreht: »Hinter den Schlagzeilen« im Jahr 2021 und »Erfundene Wahrheit – Die Relotius Affäre« im Jahr 2023. In beiden Filmen geht es um die Medien- und Journalismusbranche. »Bis es blutet« ist sein Spielfilmdebüt, aber auch hier hat er seine bisherigen Erfahrungen einfließen lassen können. Wenn euch die Geschichte abholt und ihr euch für Journalismus interessiert, könnte »Bis es blutet« auf jeden Fall was für euch sein. Ihr könnt euch den Film ab jetzt in der arte Mediathek anschauen. Morgen gibt’s schon den nächsten Streaming-Tipp von uns. Lasst uns doch gern ein Abo da, dann landet die nächste Episode direkt in eurem Feed. An dieser Folge hat Jonas Nikolic mitgearbeitet, Audioschnitt Tim Schmutzler. Und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns.