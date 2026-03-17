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Bild: Blood Diamond | KEVIN WINTER //GETTY IMAGES

Was läuft heute? | Blood Diamond

Wie viele Leben ist ein Edelstein wert?

Im Thriller „Blood Diamond“ suchen ein Vater und ein Schmuggler einen wertvollen Diamanten im von Bürgerkrieg geprägten Sierra Leone. In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou und Jennifer Connelly zu sehen.

Blood Diamond

Im Sierra Leone der späten 1990er Jahre tobt ein erbitterter Bürgerkrieg. Solomon Vandy und seine Familie geraten zwischen die Fronten des Konflikts und werden getrennt. Während sein Sohn als Kindersoldat ausgebildet wird, muss Solomon in einer Diamantenmine arbeiten. Hier findet er einen unfassbar großen und wertvollen Diamanten, den er bei seiner Flucht verstecken kann. Auf seiner Reise trifft Solomon den Schmuggler Archer, der ihm helfen will seine Familie wiederzufinden — im Gegenzug für den Diamanten.

Zwischen Krieg und kolonialer Gier

Der Konflikt in dem Film aus dem Jahr 2006 dient dabei nicht nur als spannender Hintergrund für den Thriller, sondern zeigt die brutale Realität von Konfliktdiamanten und dem Leid, welches damit einhergeht. Die Hauptrollen spielen Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou und Jennifer Connelly. DiCaprio und Hounsou waren für ihre Leistung jeweils für einen Oscar nominiert.

Den Film „Blood Diamond“ gibt es aktuell in der arte Mediathek.

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