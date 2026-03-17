Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Es ist Dienstag, der 17. März. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick auf einen Oscar-nominierten Thriller, in dem Leonardo DiCaprio einen skrupellosen Diamantenschmuggler spielt: „Blood Diamond“.

Der Film ist nicht neu; er stammt aus dem Jahr 2006 und spielt im Sierra Leone der 1990er Jahre. Der Bürgerkrieg tobt damals, viele Dörfer in dem westafrikanischen Land werden brutal überfallen, und Familien getötet oder verschleppt. Auch das Dorf, in dem der Fischer Solomon mit seiner Familie lebt, wird bei einem Angriff der Rebellenarmee RUF zerstört. Seine Frau und Tochter können entkommen, aber Solomon und sein Sohn Dia werden gefangen genommen.

Dia wird zum Kindersoldaten ausgebildet, während Solomon zur Arbeit in einer Diamantenmine gezwungen wird. Hier findet er einen unfassbar großen und wertvollen Diamanten, den er auf seiner Flucht verstecken kann. Er begegnet Archer, einem Waffenhändler und Schmuggler. Archer verspricht Solomon, für einen Anteil an dem Diamanten seine Familie zu finden. Die beiden Männer begeben sich also auf eine gefährliche Reise durch das vom Krieg gezeichnete Sierra Leone.

Der Film zeigt dabei die schrecklichen Konsequenzen des Bürgerkriegs und beleuchtet auch die kolonialen Einflüsse, die dazu geführt haben. Für seine Rolle in „Blood Diamond“ lernte Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio nicht nur, in einem südafrikanischen Akzent zu sprechen, sondern auch Krio, eine der Landessprachen von Sierra Leone.

An DiCaprios Seite ist Djimon Hounsou als Solomon zu sehen. Für den in Benin geborenen Schauspieler waren die Dreharbeiten besonders emotional und wichtig, wie er der Zeitschrift GQ in den USA veröffentlicht hat. Sowohl Leonardo DiCaprio als auch Djimon Hounsou waren für ihre Leistung in dem Film für einen Oscar nominiert. Neben den beiden ist außerdem Schauspielerin Jennifer Connelly zu sehen.

Den Thriller „Blood Diamond“ gibt es für euch aktuell in der Arte Mediathek. Die neuesten Serien, Filme sowie spannende Dokumentationen bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gern ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Stanley Baldauf. Und ich bin Ina Lebedjew. Habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Wir hören uns!

Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.