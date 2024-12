Was läuft heute? | Buddy – Der Weihnachtself, Die Geister, die ich rief, Stirb langsam

Buddy — Der Weihnachtself

Buddy glaubt, dass er ein Weihnachtself ist. Er ist zwar ungefähr dreimal so groß wie die anderen Elfen am Nordpol, aber so richtig fällt ihm das nicht auf. Eines Tages aber ist es so weit: Buddy findet heraus, dass er nur adoptiert wurde. Also macht er sich auf nach New York, um seine richtige Bestimmung und vor allem seine wahre Familie zu finden. Das Problem dabei: New York City ist nun wirklich so ganz anders als der idyllische Nordpol … Wenn ihr wissen wollt, wie sich Will Ferrell als Weihnachtself so durch den Großstadtdschungel schlägt, schaut jetzt bei Prime Video rein.

Die Geister, die ich rief

Francis Xavier Cross ist erfolgreicher TV-Manager — und ein Ekel, wie er im Buche steht. Er ist zynisch, gemein, cholerisch und egoistisch. Als eine alte Zuschauerin schließlich bei einem seiner geschmacklosen Werbespots einen Herzinfarkt erleidet, wird es aber eng für Cross (gespielt von Bill Murray): Es ist Weihnachten und plötzlich verfolgen ihn drei Geister, die ihm die Weihnacht der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigen. Ob das, was er da sieht, wohl zu einem Umdenken führt? Seht ihr bei WOW.

Stirb langsam

Wir wollen hier nun keine Grundsatzdebatte starten, ob „Stirb langsam“ denn wirklich ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Er spielt an Weihnachten und gehört für viele Action- und Bruce Willis-Fans einfach zum Fest dazu. Und darum geht’s: John McClane ist Cop beim NYPD und auf einer Weihnachtsfeier in Los Angeles zu Gast, als die Gesellschaft plötzlich als Geisel genommen wird. Nur McClane gelingt es, sich den Gangstern zu entziehen, und er versucht im Alleingang, den Bösewichten das Handwerk zu legen. Klappt’s? Könnt ihr bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.