Chabos

Peppi ist in der Serie „Chabos“ 36 Jahre alt und wird nicht zu seinem Klassentreffen eingeladen. Er fragt sich warum und fährt in seine alte Heimat, um Antworten auf alle seine Fragen zu finden.

Die Serie springt die ganze Zeit zwischen Gegenwart und der Vergangenheit, in der Peppi 16 Jahre alt ist — also in den Sommer 2006. Der Sommer, in dem die WM in Deutschland stattfindet und die Welt zu Gast bei Freunden ist. Peppi hängt meistens mit seinen Freunden PD, Gollum und Alba ab. Die vier skaten zusammen, veranstalten LAN-Partys und brennen sich gegenseitig CDs und DVDs. Was man halt so als 16-jähriger im Jahr 2006 macht.

Illegaler Download

In Peppis Jugend ist nicht alles nur schön und unbeschwert. Alles ändert sich für ihn, als ein Brief mit einer Abmahnung in sein Elternhaus flattert. 3.482,60 Euro Strafe für den illegalen Download von „Saw II“. Peppis Vater ist arbeitslos und kann die Rechnung nicht bezahlen. Deswegen kann Peppi auf keinen Fall zugeben, dass er das war. Trotzdem versucht er, es wieder gut zu machen, und heckt einen Plan mit seinem Freund PD aus, um ganz schnell an Geld zu kommen.

Die Coming-of-Age-Serie „Chabos“ könnt ihr euch jetzt in der ZDF-Mediathek angucken.

