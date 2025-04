Signora Volpe

In der Serie „Signora Volpe“ geht es um die ehemalige MI6-Agentin Sylvia Fox. Sie wirft ihren Job hin, um sich eine Auszeit in dem idyllischen Dorf Panicale in Italien zu nehmen. Nachdem sie sich entscheidet dort zu bleiben, wird sie immer wieder mit rätselhaften Verbrechen konfrontiert. Und obwohl sich Sylvia eigentlich eine Auszeit nehmen wollte, steckt doch immer noch eine Agentin in ihr. Sie kann es einfach nicht lassen und fängt an, die Ermittlungen selbst in die Hand zu nehmen. Ihr könnt „Signora Volpe“ in der ZDF-Mediathek schauen.

Die Odyssee der Zahlen

Sie sind allgegenwärtig und wir benutzen sie jeden Tag, oft nehmen wir sie einfach so hin. Dabei sind sie vielleicht die genialste Erfindung der Menschheit: Zahlen. Während es anfangs noch unterschiedliche Zahlensysteme gab, hat sich am Ende ein einziges durchgesetzt — das zehnstellige Zahlensystem von 0 bis 9. „Die Odyssee der Zahlen“ erzählt die Geschichte von Ziffern und Zahlen. Wenn ihr wissen wollt, woher die Zahlen eigentlich kommen und warum ausgerechnet dieses eine System am Ende triumphierte, dann könnt ihr euch „Die Odyssee der Zahlen“ jetzt in der Arte-Mediathek anschauen.

Heavenly Ever After

Ko Nak-Joon und seine Ehefrau Lee Hae-Sook sind ein süßes Paar. In der Serie „Heavenly Ever After“ machen sich die beiden auch im hohen Alter noch viele Komplimente. Vielleicht auch deshalb entscheidet sich Lee nach ihrem Tod dafür, im Himmel als ihr 80-jähriges Ich in Erscheinung zu treten — das darf sie sich nämlich aussuchen. Ihr Mann Ko entscheidet sich für seine Ewigkeit allerdings für ein eher jugendliches Alter. Als die beiden sich dann im Himmel begegnen, sind sie schockiert. Der große Altersunterschied macht die beiden zwar zu einem ungewöhnlichen Pärchen, doch trotzdem halten sie auch im Himmel zusammen. Ihr könnt „Heavenly Ever After“ jetzt bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.