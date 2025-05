Fountain of Youth

John Krasinski und Natalie Portman spielen in dem Film „Fountain of Youth“ ein Geschwisterpaar, das sich auseinandergelebt hat. Doch Luke meldet sich wieder bei seiner Schwester Charlotte, weil er ihre Hilfe braucht. Er ist sich sicher, dass es den Jungbrunnen aus der Mythologie wirklich gibt. Doch weil niemand so viel Geschichtswissen hat wie seine Schwester, glaubt er, ihn nur mit ihrer Hilfe finden zu können. Den neuen Guy Ritchie Film „Fountain of Youth“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

Tschappel

In der Comedy-Serie „Tschappel“ hat Carlo Brenner gerade sein Abi in der Tasche. Sein großer Traum war es, nach dem Abitur für ein Jahr nach Australien zu gehen. Sein Traum platzt allerdings, als er in der Nacht des Abiballs den geliebten Oldtimer seines Vaters zu Schrott fährt. Anstatt nach Australien zu fliegen, muss er also erstmal in seiner schwäbischen Heimat bleiben und das Geld für das Auto seines Vaters in der Gastwirtschaft der Eltern abstottern. „Tschappel“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Forget You Not

Die chinesische Serie „Forget You Not“ erzählt die Geschichte von Cheng Le-le. Sie ist eine Frau, die viel um die Ohren hat. Sie arbeitet im Supermarkt, steht regelmäßig auf Comedy-Bühnen und dann hat sie auch noch einen Ehemann und einen Vater, die beide viel Zeit beanspruchen. Vor allem ihr Vater bringt sie regelmäßig an ihre Grenzen. Um in ihrem Leben aufzuräumen, muss sie neue Prioritäten setzen und alles neu sortieren. Ihr könnt „Forget You Not“ jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

