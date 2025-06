Die feige Schönheit

Der Film „Die feige Schönheit“ handelt von einer Skate-Crew, die aus Kesse, May, Fanni, Marine, Kati und Isaac besteht. Kesse und May sind frisch verliebt. Doch Mays kleiner Bruder Pepe und Kesse verstehen sich nicht gerade gut. Kesse glaubt, das liegt auch daran, dass Pepe nicht so recht verstehen will, dass Kesse weder Mann noch Frau ist.

Ein folgenschwerer Unfall

Die Crew geht wieder einmal skaten, auch Pepe ist dabei. Als sich Pepe und Kesse ein bisschen necken, schubst Kesse ihn zur Seite — dabei stürzt der Junge von einer Mauer herunter und stirbt an seinen Verletzungen. Natürlich hat Kesse das nicht mit Absicht gemacht, May und ihre Familie können Kesse aber trotzdem nicht verzeihen. Auch die Skate-Crew schließt Kesse nach dem Vorfall aus.

Von Schuldgefühlen geplagt

Kesse fühlt sich zunehmend isoliert und verschwindet für drei Monate — auch um zu verarbeiten, was passiert ist. Wieder zurück scheint niemand auf Kesse gewartet zu haben. Kesse wird von Schuldgefühlen geplagt und fühlt sich ausgeschlossen. „Die feige Schönheit“ könnt ihr euch jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen.

