Glen Powell wird zur Mrs. Doubtfire des Footballs

In der neuen Serie „Chad Powers“ spielt Glen Powell einen ehemaligen Football Star, der undercover als Neuling im College Football an seine alten Erfolge anknüpfen will.

Chad Powers

Nachdem seine Profikarriere aufgrund seiner überheblichen Art vorzeitig endete, ist der ehemalig Football-Star Russ Holliday erpicht darauf neu durchzustarten. Russ beschließt, mit Maske und Perrücke verkleidet an den College-Football Tryouts teilzunehmen. Was zuerst wie ein gewagter Plan klingt, gelingt Russ tatsächlich.

Undercover im College Football

Chad Power wird durch seine Leistung schnell berühmt und die Medien werden auf ihn aufmerksam — das sorgt für zusätzlichen Druck. Chad bzw. Russ wird von Schauspieler Glen Powell verkörpert. In den letzten Jahren konnte er unter anderem mit seinen Rollen in „Top Gun: Maverick“ oder „Wo die Lüge hinfällt“ überzeugen. An seiner Seite ist zudem Steve Zahn als Coach der Mannschaft zu sehen. Die Comedy-Sportserie „Chad Powers“ läuft ab heute bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

