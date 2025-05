Club Zero

Miss Novak (Mia Wasikowska) beginnt an einem Elite-Internat einen Kurs über „bewusste Ernährung“. Was zunächst wie ein Achtsamkeitstraining wirkt, wird bald zu einem radikalen Nahrungsverzicht. Die Schülerinnen und Schüler folgen ihr auch dabei — und verlieren immer mehr den Kontakt zur Außenwelt. Eltern und Lehrkräfte erkennen das gefährliche Treiben erst, als es schon fast zu spät ist. „Club Zero“ läuft heute um 20.15 Uhr auf ARTE oder ihr schaut den Film direkt in der ARTE-Mediathek.

Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay

„Oh Johnny“ oder „Türlich, türlich“ — die Songs von Jan Delay kennt man irgendwie immer und auch seine Stimme hat definitiv Wiedererkennungswert. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht er für Stil, Haltung und einen Sound, der sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Die Doku „Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay“ schaut zurück auf seine Karriere und sein Musikleben zwischen Tourbus und Familienalltag. Ihr findet alle drei Teile ab heute in der ARD-Mediathek.

Andrew Tate: Macht, Missbrauch und Frauenhass

Andrew Tate nennt sich selbst „Alpha Male“ und wird im Netz von Millionen gefeiert. Doch hinter der Dauer-Selbstinszenierung und den Männlichkeitsfloskeln steckt ein System, das gezielt Frauen manipuliert, missbraucht und ausnutzt. Reporter Matt Shea hat sich in das Innere von Tates Netzwerk begeben und zeigt nun, wie das ganze System funktioniert und wer wirklich im Hintergrund die Fäden zieht. Die Doku „Andrew Tate: Macht, Missbrauch und Frauenhass“ könnt ihr ab heute online first in der ZDF-Mediathek finden.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.