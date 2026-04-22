Criminal Record — Staffel 2
Bevor wir einsteigen mit der zweiten Staffel von „Criminal Record“ hier erst einmal eine kurze Zusammenfassung der ersten Staffel. June Lenker ist Polizistin in London und sie bekommt einen Fall, in dem es um einen anonymen Anruf einer Frau geht, in dem sie behauptet, dass ihr Freund im Jahr 2011 einen Mord begangen hat. Sie findet einen abgeschlossenen Fall, der zur Beschreibung der Zeugin passt.
Errol Mathis hat die Tat gestanden und sitzt jetzt seine Haftstrafe ab. June glaubt aber, dass mehr dahinter steckt. Also nimmt sie Kontakt zu Detective Chief Inspector Daniel Hegarty auf. Der hat nämlich die damaligen Ermittlungen geleitet. So kommt es, dass die beiden zu einer unfreiwilligen Zusammenarbeit gezwungen werden.
Du schon wieder
Auch in der zweiten Staffel kommt es wieder zu einer Zusammenarbeit zwischen June Lenker und Daniel Hegarty. Diesmal geht es um einen jungen Mann, der bei einer politischen Kundgebung erstochen wurde. Am Anfang dreht sich alles noch um den Mord. Mit der Zeit entwickelt sich der Fall allerdings zu einer verdeckten Ermittlung, um einen rechtsextremen Bombenanschlag im Herzen Londons zu verhindern.
Die erste Folge, der zweiten Staffel von „Criminal Record“ könnt ihr jetzt bei Apple TV schauen. Danach erscheint wöchentlich eine weitere Folge, bis alle acht Folgen der zweiten Staffel zu sehen sind.
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