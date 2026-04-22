Criminal Record — Staffel 2

Hallo, willkommen zu eurem Streaming-Tipp. Es ist Mittwoch, der 22. April. Heute gibt es Neues von einer britischen Crime-Serie, die in London spielt und zwei ungleiche Charaktere zusammenbringt.

June Lenker ist Polizistin in einem sozialen Brennpunkt von London. In der ersten Staffel landet der Fall eines anonymen Notrufs bei ihr. Eine unbekannte Frau behauptet, dass ihr Freund im Jahr 2011 einen Mord begangen hat. June findet einen abgeschlossenen Fall, der zur Beschreibung der Zeugin passt. Damals hieß der Hauptverdächtige Errol Mathis. Er hat die Tat gestanden und sitzt seine 24-jährige Haftstrafe ab. June glaubt aber, dass mehr hinter dem Fall stecken könnte und Mathis vielleicht unschuldig im Gefängnis sitzt. So kommt es, dass sie Kontakt zu Detective Chief Inspector Daniel Haggetty aufnimmt. Der hat nämlich die damaligen Ermittlungen geleitet. Haggetty ist natürlich gar nicht begeistert, als June ihn kontaktiert. Er sieht seinen Ruf bedroht und setzt alles daran, zu beweisen, dass er damals alles richtig gemacht hat.

Wie die erste Staffel ausgeht, wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Aber in der zweiten Staffel werden die beiden ErmittlerInnen, Daniel Haggetty und June Lenker, zu einer Zusammenarbeit gezwungen. In der zweiten Staffel wird ein junger Mann bei einer politischen Kundgebung erstochen. Anfangs dreht sich also alles noch um einen Mord. Der Fall entwickelt sich dann aber langsam zu einer verdeckten Ermittlung, um einen rechtsextremen Bombenanschlag im Herzen Londons zu verhindern.

In den Hauptrollen werden wieder Peter Capaldi und Cush Jumbo zu sehen sein. Es gibt aber auch neue Charaktere, die in der zweiten Staffel eingeführt werden. Schöpfer der britischen Crime-Thriller-Serie ist der Drehbuchautor Paul Rudman. Zuvor hat er unter anderem an der Dramaserie „Indischer Sommer“ und an der Kriminalfilmreihe „Lewis“ mitgearbeitet. Die Auftakt-Episode der zweiten Staffel „Criminal Record“ könnt ihr ab sofort bei Apple TV sehen. Danach erscheint im wöchentlichen Rhythmus jeweils eine neue Folge. Insgesamt wird es acht Folgen in der zweiten Staffel geben.

Das war unser Streaming-Tipp für heute. Und wenn euch „Was läuft heute“ gefallen hat, gefallen euch sicher auch andere Podcasts von detektor.fm. Zum Beispiel unser ganz neuer Podcast „Wirtschaft Arbeit jetzt“. Wie wollen wir eigentlich arbeiten und wirtschaften heute und morgen? In diesem Podcast treffen wir Menschen, die im Job etwas anders machen. Weniger Buzzwords, kein Zukunfts-Hype, sondern konkrete Einblicke in die echte Arbeitswelt. In weniger als 15 Minuten erzählen wir jede Woche von Unternehmen, Ideen, Denk- und Arbeitsweisen, die zeigen: Gute Arbeit ist keine Vision, sie passiert jeden Tag. Ruhig, präzise und nah an der echten Arbeitswelt. Jede Woche gibt’s kluge Gedanken in unserem Wirtschaftspodcast „Wirtschaft Arbeit jetzt“. Den findet ihr natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.

An dieser Folge heute hat Jonas Nikolik mitgearbeitet, Audioschnitt Benjamin Serdani, und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns! Was läuft heute? Online und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.