Tunnelblick — Das Duell Lochner gegen Friedrich

In der Dokumentation „Tunnelblick — Das Duell Lochner gegen Friedrich“ geht es um die beiden Bobfahrer Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Sie sind die beiden besten Bobfahrer Deutschlands und was den Sport angeht, sind sie erbitterte Feinde. Ihr könnt „Tunnelblick — Das Duell Lochner gegen Friedrich“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Fly Me to the Moon

Channing Tatum spielt in dem Film „Fly Me to the Moon“ den Startleiter der Apollo-11-Mission. Scarlett Johansson spielt eine PR-Expertin, die das öffentliche Image der NASA aufpolieren soll: Sie soll die Mondlandung inszenieren. Nur für den Fall, dass etwas bei der richtigen Mission schiefgehen sollte. „Fly Me to the Moon“ gibt es jetzt bei Apple TV+.

One Life

„One Life“ erzählt die unglaubliche Geschichte von Nicholas Winton. Der Brite hat im Zweiten Weltkrieg über 600 jüdischen Kindern das Leben gerettet. Jahre später rühmt er sich allerdings nicht damit. Stattdessen wirft er sich vor, dass er nicht noch mehr Leben gerettet hat. Eines Tages wird er jedoch in die TV-Show „That’s Life!“ eingeladen. Hier trifft er viele Menschen, die ohne ihn nicht mehr leben würden. Ihr könnt „One Life“ jetzt bei WOW schauen.

