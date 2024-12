Dear Santa

Durch einen kleinen Rechtschreibfehler landet der Wunschzettel des kleinen Liams nicht bei Santa Klaus, sondern beim Satan höchstpersönlich. Der Teufel freut sich über seine Fanpost und beschließt, Liam zu besuchen und ihm drei Wünsche zu gewähren. Dafür bekommt der Teufel aber am Ende seine Seele. Der Film stammt von den Machern der Komödie „Dumm und Dümmer“. Die Komödie „Dear Santa“ läuft ab heute bei Paramount+.

Dan — Mitten im Leben!

Für den Autor und Witwer steht das alljährliche Familientreffen in Road Island an. Bei einem Besuch in einer Buchhandlung trifft Dan auf Marie und verliebt sich direkt in sie. Kurz darauf stellt sein jüngerer Bruder ihm seine neue Freundin vor, die sich ausgerechnet als Marie aus der Buchhandlung entpuppt. An der Seite von Steve Carell, der Dan spielt, ist die französische Schauspielerin Juliette Binoche zu sehen. Den Film „Dan — Mitten im Leben!“ gibt es bei Prime Video.

Ronny Chieng: Love to Hate It

Seit 2016 ist er Teil der Satire-Nachrichtensendung „The Daily Show“ und mittlerweile ist Ronny Chieng auch in Hollywood angekommen. Aber hin und wieder schafft es der Comedian aus Malaysia auch auf die Stand-up-Bühne. In seinem neuen Special „Ronny Chieng: Love to Hate It“ geht es wieder um sein Leben in Amerika und die merkwürdigen Erlebnisse, die damit täglich einhergehen. Das Special „Ronny Chieng: Love to Hate It“ ist auf Netflix verfügbar.

