Der Film „Der Fälscher“ spielt im Rom der 70er Jahre. Im Mittelpunkt steht Toni Cicciarelli, ein junger Mann mit großen Plänen. Er kommt in die Stadt, um sich als Künstler zu beweisen und endlich Anerkennung zu finden. Sein außergewöhnliches Talent öffnet ihm Türen, die ihm zuvor verschlossen waren. Doch was als Suche nach künstlerischem Erfolg beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einer Karriere als Kunstfälscher.

Seine gefälschten Gemälde hängen in renommierten Galerien und Privatsammlungen, ohne dass jemand ihre Echtheit anzweifelt. Doch der Erfolg hat seinen Preis, und es beginnt ein gefährliches Spiel zwischen Täuschung, Loyalität und moralischen Entscheidungen. Gespielt wird Toni vom Mitte 30-jährigen Pietro Castellitto, einem der bekanntesten italienischen Schauspieler seiner Generation.

Der Film zeigt eine Zeit, in der Fälschungen Teil großer krimineller Strukturen waren. Tonis Talent macht ihn zur Schlüsselfigur für Verbrecherbanden, die seine Kunst nutzen, um politische und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Regie führte Stefano Lodovici, der den Film als Mischung aus Krimi, Drama und Thriller inszeniert und dabei versucht, die Frage zu stellen: Wie weit geht ein Künstler, wenn Talent und Ehrgeiz wichtiger werden als Wahrheit und Verantwortung?

Inspiriert von wahren Begebenheiten aus der Geschichte der Kunstfälschung, gehört „Der Fälscher“ zu den Filmpremieren im Januar 2026, die zeigen, dass Streamingdienste sehr gut auch komplexe historische Stoffe umsetzen können. „Der Fälscher“ ist auf Netflix zu sehen.

