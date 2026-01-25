Play
Was läuft heute? | Der Fälscher

Zwischen Original und Kopie

„Der Fälscher“ begleitet einen jungen Künstler im Rom der 1970er-Jahre, dessen Talent und Ehrgeiz ihn in ein falsches System locken.

Der Fälscher

Mit „Der Fälscher“ bringt Netflix einen historischen Thriller an den Start, der ins Rom der 1970er-Jahre führt. Im Mittelpunkt steht Toni Chichiarelli, ein junger Mann mit dem Wunsch als Künstler Anerkennung zu finden. Sein außergewöhnliches Talent öffnet ihm schnell Türen in die Kunstszene, doch sein Weg führt ihn nicht zu Ruhm, sondern in die Welt der Kunstfälschung.

Was zunächst als Suche nach künstlerischer Identität beginnt, entwickelt sich zu einem gefährlichen Spiel aus Täuschung, Macht und moralischen Entscheidungen. Tonis Werke hängen bald in renommierten Galerien und Privatsammlungen, ohne dass ihre Echtheit angezweifelt wird. Gleichzeitig gerät er zunehmend in kriminelle Strukturen, die seine Fähigkeiten für eigene politische und wirtschaftliche Interessen nutzen.

Wenn Talent zur Ware wird

Gespielt wird Toni vom 1991 geborenen Pietro Castellitto, einem der bekanntesten italienischen Schauspieler seiner Generation. „Der Fälscher“ ist von realen Begebenheiten inspiriert und zeigt wie eng Talent, Kreativität und Verantwortung miteinander verbunden sein können. Ihr könnt den Film ab jetzt auf Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

