Unterdessen in Mittelerde

Mittelerde, Zweites Zeitalter. Der dunkle Herrscher Morgoth ist besiegt. Die Elbenkriegerin Galadriel ist aber davon überzeugt, dass Morgoths rechte Hand — der dunkle Hexenmeister Sauron — und seine Orks weiterhin existieren, und bleibt jahrhundertelang auf der Suche nach ihnen. Sauron kann vielerlei Gestalt annehmen und ist ein Meister der Täuschung. Elbenkönig Gil-galad erklärt den Krieg für beendet und schickt Galadriel in die Unsterblichen Lande von Valinor. Sie springt vom Schiff und wird vom Schiffbrüchigen Halbrand gerettet. Mit ihm segelt sie schließlich in die Südlande. Dort braut sich etwas zusammen: Menschen verschwinden oder müssen vor Orks fliehen. Und der gefallene Elb Adar, einer der ersten Orks, bestimmt den Namen des neuen, im ewigen Schatten liegenden Reiches: Mordor.

Halsbrecherische Abenteuer

Herr-der-Ringe-Fans können mit „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ erneut in die faszinierende Welt von Mittelerde eintauchen. Bekannte Charaktere wie Isildur und Galadriel bilden eine Brücke zur ursprünglichen Trilogie. Neue Figuren wie der Zwergenprinz Durin, die Haarfüßin Nori oder der Waldelb Arondir erleben halsbrecherische Abenteuer. Und es wird die Frage geklärt, woher die Ringe der Macht eigentlich kommen, die das Schicksal von Mittelerde ja noch sehr lange bestimmen werden. Die ersten beiden Staffeln von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ könnt ihr jetzt in der ZDF Mediathek anschauen.

Was läuft heute?

