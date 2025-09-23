Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Hallo, liebe Film- und Serienfans! Es ist Dienstag, der 23. September. Willkommen zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Seit 25 Jahren ist Wladimir Putin an der Macht. Er lenkt sein Land mit eiserner Hand und überzieht Nachbarstaaten, die nicht nach seiner Pfeife tanzen, erbarmungslos mit Krieg und Zerstörung. Doch wie konnte er sich vom KGB-Agenten zum mächtigsten Mann Russlands aufschwingen? Das Filmprojekt „Der Pate von St. Petersburg“ erzählt von Putins Aufstieg in einer der gefährlichsten Städte der Welt, der 1990er Jahre. Das Regime in Russland, der Staat, den Putin aufgebaut hat, ist halb Mafiastaat, halb KGB-Staat. Das sagt der Investigativjournalist Roman Anin, der seit über 15 Jahren über Korruption in der russischen Politik und Wirtschaft berichtet. Anin ist einer der Protagonisten, die in der dreiteiligen Dokumentation „Der Pate von St. Petersburg“ zu Wort kommen, neben anderen Akteuren und Augenzeugen, die teilweise zum ersten Mal mit internationalen Journalisten gesprochen haben. Ich heiße Menache Mendelfreizon oder einfach Max. Ich komme aus St. Petersburg. Ich ging zu Putin, um die neue Firma registrieren zu lassen. Schauen Sie, wenn Sie von Beamten wie Putin etwas wollten, dann wusste jeder, das wird was kosten. Ich ging also zu ihm, wurde ihm vorgestellt. Wir redeten ein bisschen über die internationale Zusammenarbeit. Und dann schrieb er einfach eine Summe auf ein Blatt Papier: 10.000 Dollar. Anfang 1990 wird der KGB-Agent Wladimir Putin von Dresden in die Sowjetunion zurückgeordert. Er erlebt den Zusammenbruch des Kommunismus – eine Erfahrung, die ihn als Machtmenschen prägt bis heute. In den Trümmern der alten Ordnung beginnt sein Aufstieg. Mit Verbindungen zur Unterwelt und zu Seilschaften aus der Geheimdienstzeit bahnt er sich Schritt für Schritt den Weg zur Macht. Seine Herkunft und Vorgeschichte werden sich in einigen Grundzügen in der russischen Politik des 21. Jahrhunderts spiegeln. Eine Demütigung Russlands darf es nie wieder geben. Darüber ist sich der Herrscher im Kreml klar. Und die Macht, die er gewonnen hat, will er nicht mehr abgeben. Die Filmemacher Johannes Müller und Florian Huber zeigen in der Doku „Der Pate von St. Petersburg“, wie Putin ein Geflecht knüpfte, das später in der Lage war, einen ganzen Staat zu durchdringen und zu kontrollieren. Heute sitzen die Petersburger in einflussreichen Positionen, sofern sie sich nicht mit Putin überworfen haben. Denn vermeintliche Verräter betrachtet er als Feinde. „Der Pate von St. Petersburg“ könnt ihr in der ZDF Mediathek anschauen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App und empfehlt „Was läuft heute“ gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Dieser Tipp und das Skript kamen heute von Anke Belat, Audioproduktion Wiebke Stark. Ich bin Imke Zimmermann. Ich sag tschau und bis bald. Wir hören uns! Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.