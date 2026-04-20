Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Es ist Montag, der 20. April, und zum Wochenanfang haben wir den aktuellen Film des Meisters der Symmetrie und der exzentrischen Charaktere für euch dabei: Wes Anderson mit seinem phönizischen Meisterstreich. Die Filme von Wes Anderson sind bekannt für ihren ganz eigenen Stil: symmetrische Bilder, trockener Humor und schräge Figuren. Eine unglaubliche Detailverliebtheit bei allem.

Mit „Der phönizische Meisterstreich“ lieferte er 2025 seinen neuesten Film ab und bleibt dabei seinem unverwechselbaren Look und seiner Art, Geschichten zu erzählen, treu. „Der phönizische Meisterstreich“ erzählt die Geschichte des industriellen und Waffenhändlers Anatol Korda. Sein ganzes Leben lang versuchte Korda, durch Geld und Erfolg seinen Einfluss in der Welt auszubauen, um die Kontrolle über so viel Kapital wie möglich zu erlangen. Weil so ein Vorhaben in der Welt des Unternehmertums nicht gerade gern gesehen wird, entging Korda in den letzten Jahren mehreren Anschlägen auf sein Leben.

Korda, internationaler Geschäftsmann, Freigeist auf den Gebieten Rüstung und Luftfahrt, gehört zu den reichsten Männern Europas. Das war Kordas sechster registrierter Flugzeugabsturz. Er hinterlässt zehn Kinder: neun Jungen, eine Nonne und seine Tochter Liesel. „Ich hab dich zur Alleinerbin meines Nachlasses ernannt, die du wohl eher früher als später sein wirst. Warum? Unsere letzte Begegnung war vor sechs Jahren. Ich habe meine Gründe.“ „Die da wären?“ „Meine Gründe? Die sag ich nicht.“

Kordas Nahtoderfahrung sorgt für einen Sinneswandel bei dem durchtriebenen Geschäftsmann. Er beschließt, seinen Plan, die wirtschaftliche Herrschaft über die Welt zu erlangen, den er den phönizischen Meisterstreich nennt, endlich in die Tat umzusetzen. Um seinen Meisterstreich durchzuführen, braucht Korda aber Hilfe und er beschließt, Kontakt zu seiner entfremdeten Tochter Liesel aufzunehmen, die mittlerweile als Nonne in einem Kloster lebt.

„Kordaland und mehr: mein phönizischer Meisterstreich, mein Projekt, das wichtigste Projekt meines Lebens. Unsere Zielsetzung: Unterbrechung, Hemmung, Unterbindung, Lähmung von Kordas Unternehmung auf jede erdenkliche Weise. Hol die Handgranaten! Heute, heute Abend und morgen treffen wir jeden Titan und tun so, als stimmen wir dem bereits Zugestimmten zu. Aber faktisch tun wir das nicht. Können wir das nicht? Sag dann: Kopf, Kopf.“

„Gehört das hierher? Das war unter dem Landtrolley. Oh je, er hat auf dich geschossen! Terroristen von auswärts, nimm dir eine Handgranate!“

Wie man es von Wes Anderson gewohnt ist, glänzt auch sein aktuellster Film mit einem charmanten und verschrobenen Look, der mit jeder Menge analogem Retro-Charme besticht. Die schrillen Figuren mit trockenem Humor werden auch wieder von sehr vielen großen Hollywood-Namen verkörpert. So sind neben Benicio Del Toro, Michael Cera und Scarlett Johansson auch in kleinen Nebenrollen Schauspieler wie Tom Hanks und Bryan Cranston zu sehen.

Die verschrobene Komödie „Der phönizische Meisterstreich“ findet ihr jetzt im Abo von WOW. Das war unser Tipp für heute. Und wenn ihr euch für Popkultur und für Kunst interessiert, dann ist vielleicht auch unser Monopol-Podcast etwas für euch. „Kunst und Leben“ heißt der. Und in diesem Podcast geht es in jeder Folge intensiv und hintergründig um ein Thema aus der Kunstwelt. Eine Kooperation mit dem Monopol Magazin. Ihr findet den Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audio-Produktion Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder.