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Bild: Der phönizische Meisterstreich | Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS // GETTY IMAGES

Was läuft heute? | Der phönizische Meisterstreich

Wes Andersons neuester Meisterstreich?

In seinem neuesten Film schickt Kultregisseur Wes Anderson einen Großindustriellen auf die Mission, die wirtschaftliche Herrschaft über die Welt zu erlangen. Mit seinem „phönizischen Meisterstreich“ soll dies gelingen.

Der phönizische Meisterstreich

Nach einem von vielen Anschlägen auf sein Leben beschließt der Tycoon und Großindustrielle Anatole „Zsa-Zsa“ Korda seinen langgehegten Plan, totale wirtschaftliche Kontrolle über die Welt zu erlangen, in die Tat umzusetzen. Zusammen mit seiner entfremdeten Tochter, die mittlerweile als Nonne lebt, begibt sich Anatole auf eine Reise um seinen Meisterstreich wahr werden zu lassen.

Skurrile Komödie mit Starpower

Wie man es von Wes Anderson gewohnt ist, gibt es auch in „Der phönizische Meisterstreich“ extrem stilvolle Bilder, die im Zusammenspiel mit den schrillen Charakteren mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden sind. Die Hauptrolle von Anatole Korda spielt Benicio del Toro. An seiner Seite sind unter anderem Mia Threapleton, Tom Hanks und Michal Cera zu sehen.

Die Komödie „Der phönizische Meisterstreich“ gibt es ab heute im Abo von WOW.

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