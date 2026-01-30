Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“ und zu eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Freitag, der 30. Januar. In unserer heutigen Doku geht es um den reichsten Mann der Welt, um die Schattenseiten seines Multikonzerns und eine der kontroversesten öffentlichen Figuren überhaupt. Mit Firmen wie SpaceX, Tesla und der Social-Media-Plattform X ist der südafrikanische Unternehmer Elon Musk finanziell zu einem der einflussreichsten Menschen der Welt geworden. Stand 2026 hatte er ein Vermögen von 724,5 Milliarden US-Dollar angehäuft. Vor allem aber mit Tesla wollte Musk sich einen Ruf als Vordenker in Sachen E-Mobilität und autonomes Fahren aufbauen.

Doch wie sicher sind die Fahrzeuge von Tesla und wie ehrlich ist die Firma und Elon Musk, wenn es um potenzielle Mängel geht? Dieser Frage versucht die Doku „Elon Musk Uncovered – Das Tesla Experiment“ auf den Grund zu gehen. Tesla ist jetzt der wertvollste Autohersteller der Welt. Er ist jetzt der reichste Mensch der Welt. Das selbstfahrende Auto ist der heilige Gral der Autoindustrie. Mein Briefing war ganz einfach: Tu, was nötig ist, damit wir so schnell wie möglich wachsen.

Als es klingelte und dann erklärt wurde, was passiert ist, haben wir die Kinder hochgeholt und gesagt, dass Papa einen Unfall hatte und tot ist und nicht mehr nach Hause zurückkommt. Die Doku befasst sich unter anderem mit dem Fall Achim Oldenburg, der bei einem Autounfall mit seinem Tesla ums Leben kam. Seine Frau Anja Oldenburg vermutet bis heute, dass die Selbstfahrfunktion des Autos defekt war und dafür gesorgt hat, dass ihr Mann von der Straße abkam.

Außerdem schildert die Doku Musks Werdegang vom Posterboy der Automobilindustrie hin zu einem der einflussreichsten rechtskonservativen Akteure, der maßgeblich an der Wiederwahl von Donald Trump beteiligt war. Es war nicht von Anfang an klar, dass der Whistleblower sich überhaupt outen würde. Und dann hat er den Laptop aufgeklappt und dann fingen wir an zu kopieren.

Die Tesla-Fälle zeigen ganz klar, dass man sich bei Tesla über Jahre hinweg sehr bewusst ist, dass es hier ein Problem gibt mit den eigenen Autos. Sie sind nicht ehrlich. Sie verheimlichen, sie vertuschen. Gegen Tesla wird ermittelt, weil sie behaupten, dass ihre E-Autos von selbst verkauft wurden. Ich bin absolut überzeugt, dass er Donald Trump gekauft hat, um die Ermittlungen zu stoppen.

Mindestens fünf Generalinspektoren, die Elon Musks Unternehmen untersucht haben, wurden von der Trump-Musk-Regierung entlassen. Die MacherInnen haben im Vorfeld über 3000 Produktbeschwerden durchforstet und mit dem Whistleblower Lukas Krupski gesprochen, der Auslöser für die sogenannten Tesla-Fälle war, die im Mai 2023 im Handelsblatt veröffentlicht wurden.

Die 90-minütige Dokumentation „Elon Musk Uncovered – Das Tesla Experiment" gibt es ab heute im Streaming-Abo von WOW.