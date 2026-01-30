Play
Foto: ANDREW HARNIK // GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Bild: Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment | ANDREW HARNIK // GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Was läuft heute? | Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment

Wie viel Einfluss sollte ein Mensch haben?

Der Dokumentarfilm „Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment“ untersucht die Risiken von Teslas Autopilot-Technologie und die Frage, ob Unfälle und Warnungen bewusst heruntergespielt und verheimlicht wurden.

Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment

Die Dokumentation hinterfragt den Umgang mit Risiken, Verantwortung und Transparenz im Wettlauf um autonome Fahrzeuge und untersucht, welche Rolle Musks Führungsstil und Machtinteressen dabei spielen.

Whistleblower, frühere Tesla-Mitarbeiter und enge Vertraute kommen zu Wort und berichten über interne Daten, die Mängel und Systemausfälle dokumentieren, sowie über problematische Praktiken im Unternehmen und den Umgang mit Sicherheitsbedenken.

Vom E-Auto-Messias zum Politik-Influencer

Die Doku zeigt außerdem, wie Elon Musk sich vom Tech-Unternehmer zunehmend zu einer politischen Machtfigur entwickelt, während Behörden wegen Autopilot-Unfällen gegen Tesla ermitteln. Zu Wort kommen auch Betroffene, wie die Witwe von Achim Oldenburger, der bei einem Unfall mit seinem Tesla ums Leben kam.

Die Dokumentation „Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment“ gibt es bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

