Bild: Der Cast von „Der schlimmste Mensch der Welt“ | Valery Hache / AFP

Was läuft heute? | Der schlimmste Mensch der Welt, Untold: The Liver King, Dolly

Zwischen Selbstfindung und Selbstzweifel

Auf Prime Video begleitet „Der schlimmste Mensch der Welt“ eine Frau Anfang 30 durch das emotionale Chaos zwischen Selbstsuche, Liebe und Lebensentscheidungen. Netflix erzählt in „Untold: The Liver King“ die Geschichte eines Fitness-Influencers mit einer Vorliebe für rohes Fleisch und in der Arte-Mediathek schreibt das Schaf „Dolly“ Wissenschaftsgeschichte.