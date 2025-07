Der Sommer, als ich schön wurde — Staffel 3

Die Serie „Der Sommer, als ich schön wurde“ basiert auf der Sommer-Buchtrilogie von Autorin Jenny Han. Jedem Buch wurde eine Staffel gewidmet. Das bedeutet, dass die dritte Staffel gleichzeitig auch die letzte ist.

In der Serie geht es um Belly, die in der ersten Staffel kurz vor ihrem 16. Geburtstag steht. Jedes Jahr fährt sie mit ihrer Mutter Laurel in ein Haus am Meer, welches Laurels bester Freundin gehört. Auch die Söhne von Laurels bester Freundin Conrad und Jeremiah sind immer hier.

Belly kennt Conrad und Jeremiah deshalb schon ihr ganzes Leben lang. Doch bisher war Belly für die beiden immer eher sowas wie eine nervige Cousine. Diesen Sommer wird sich das aber ändern. Belly merkt, dass die Jungs sich langsam für sie interessieren und sie hofft, den ersten Kuss mit ihrer Kindheitsliebe Conrad zu haben.

Eine komplizierte Dreiecksbeziehung

In der Serie geht es um die komplizierte Dreiecksbeziehung zwischen Belly, Conrad und Jeremiah. Belly kann sich einfach nicht entscheiden, zu wem sie sich mehr hingezogen fühlt. In der dritten Staffel hat sie sich eigentlich schon für Jeremiah entschieden. Doch dann tritt wieder unerwartet Conrad in ihr Leben.

Ihr könnt „Der Sommer, als ich schön wurde“ jetzt auf Amazon Prime Video anschauen.

