Zwei Seiten einer Geschichte

Illegale Abholzung, Umweltaktivismus, indigene Rechte: klingt nach ganz schön schwerem Stoff. Doch die Doku „We Are Guardians“ erzählt diese Themen so bewegend und spannend wie ein Thriller. Statt mit erhobenem Zeigefinger zu mahnen, nimmt sie uns mit in das Leben von Menschen, die mitten im Amazonas um ihr Überleben und das ihrer Heimat kämpfen.

Im Mittelpunkt stehen zwei Menschen, die für unterschiedliche, aber eng verbundene Realitäten stehen: Puyr Tembé, eine indigene Aktivistin und Marçal Guajajara, ein sogenannter Waldwächter. Beide setzen sich Tag für Tag für die Natur und die Zukunft ein.

„We Are Guardians“: Ein Kampf um Gerechtigkeit

Puyr Tembé ist im Amazonas aufgewachsen. Heute spricht und kämpft sie nicht nur vor Ort, sondern auch auf der internationalen, politischen Bühne — wie etwa bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow — für indigene Rechte und internationale Verantwortung. Denn ihr geht es nicht um die Bäume und Natur allein, sondern auch um ein größeres Bewusstsein für Gerechtigkeit.

Marçal Guajajara hingegen sucht mit Funkgerät und GPS im Dschungel nach illegalen Rodungen. Und das ist ein lebensgefährlicher Job — seit 2014 wurden in Brasilien mehr als 600 Landverteidigerinnen und -verteidiger getötet.

Zwischen Abholzung und Armut

Doch es wird auch die Gegenseite gezeigt, wie zum Beispiel Kleinbauern, die den Wald roden, um zu überleben. So entsteht ein großes Bild und zwar auch von einem gloablen System, das Armut produziert und Menschen ausnutzt — auf Kosten der Natur. Ihr könnt die Doku „We Are Guardians“ ab heute bei Prime Video streamen.

