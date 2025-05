Ina Lebedjew

Ina Lebedjew ist Redaktionsleiterin bei detektor.fm und kümmert sich um die Podcasts und die Menschen dahinter. Nach dem Studium der Kommunikations- und Medienwissenschaft und Französistik war sie zehn Jahre lang Reporterin beim Norddeutschen Rundfunk, hat für Radio, Fernsehen und Online vor allem Umwelt- und Naturschutzthemen umgesetzt. An Podcasts liebt sie, dass sie sich auf das Wesentliche beschränken, dass nichts ablenkt und trotzdem alles transportiert wird. Stimme und Inhalt. Die Faszination fürs Audio ist und bleibt ungebrochen — deshalb beschäftigt sich Ina vor, während und nach der Arbeit mit Podcasts. Nur an den Wochenenden wechselt sie das Medium: Dann schnappt sie sich ihre Kamera und ist als Familienfotografin in ihrer Herzstadt Leipzig unterwegs.