Die Glaskuppel

Die Kriminologin Lejla kehrt in der Serie “Die Glaskuppel” in ihre Heimat zurück. Dabei hat sie gemischte Gefühle. Einerseits freut sie sich ihren ehemaligen Polizeikollegen und Pflegevater Valter wiederzusehen. Andererseits verbindet sie negative Gefühle mit der Gemeinde, in der sie aufgewachsen ist. Als Kind wurde sie dort entführt und der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Während sie wieder zurück ist, verschwindet ein kleines Mädchen wie vom Erdboden. Ob der gleiche Täter wieder zugeschlagen hat? Lejla und Valter versuchen herauszufinden, was passiert ist. Die schwedische Serie „Die Glaskuppel“ könnt ihr jetzt auf Netflix schauen.

Syrien: Fragiler Frieden in Nahost — Syriens neue Herrscher

In Syrien haben die Menschen wieder Hoffnung, seitdem die sogenannte HTS-Miliz an der Macht ist. Doch viele bleiben auch skeptisch. Wer sind die Männer, die Syriens ehemaligen Machthaber Baschar al-Assad gestürzt haben und jetzt die Übergangsregierung anführen? Und was wollen sie? Kämpfen die neuen Machthaber wirklich für eine bessere Zukunft für alle Menschen in Syrien? Die Dokumentation begleitet den Interitimspräsidenten Abu Mohammed al-Dscholani und versucht herauszufinden was er will. „Syrien: Fragiler Frieden in Nahost — Syriens neue Herrscher“ gibt es jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen.

USA extrem: Höllencamps für Teenager

In den USA gibt es sogenannte Umerziehungseinrichtungen. Eltern schicken hier ihre Kinder hin, wenn sie nicht mehr weiter wissen, z.B. wegen Schwierigkeiten in der Schule, Ängsten, vielleicht Depressionen oder Sucht. Die Dokumentation „USA extrem: Höllencamps für Teenager“ zeigt, wie katastrophal die Bedingungen in diesen Einrichtungen sind. Jugendliche werden hier isoliert, bestraft und erniedrigt. Trotzdem sind viele Eltern bereit tausende Dollar zu bezahlen, damit ihre Kinder hier umerzogen werden. Wenn ihr wissen wollt, warum und was genau in diesen Camps passiert, könnt ihr “USA extrem: Höllencamps für Teenager” in der ZDF-Mediathek gucken.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.