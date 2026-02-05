Play
Was läuft heute? | Die Löwinnen

Fünf Frauen. Ein Plan. Kein Zurück.

Eine Gruppe ganz normaler Frauen plant einen Banküberfall, um ihren finanziellen Sorgen zu entkommen. Doch bald müssen sie sich den unerwarteten Folgen ihres gewagten Plans stellen.

Die Löwinnen

In der neuen Netflix-Serie „Die Löwinnen“ geraten fünf Frauen an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Jede von ihnen steckt in einer existenziellen Krise: Finanzielle Sorgen, familiäre Verpflichtungen und fehlende Perspektiven bestimmen ihren Alltag. Als alle legalen Wege versperrt scheinen, fassen sie einen riskanten Entschluss: Ein Banküberfall soll sie aus ihrer ausweglosen Situation retten.

Was zunächst wie ein klar geplanter Coup wirkt, entwickelt schnell eine gefährliche Eigendynamik. Die Aktion bleibt nicht unbemerkt, die Polizei wird aufmerksam und auch kriminelle Kreise mischen sich ein. Aus einem einmaligen Vorhaben wird ein Spiel um Vertrauen, Loyalität und das eigene Überleben.

Zwischen Zusammenhalt und Zerreißprobe

Im Mittelpunkt der Serie steht das Zusammenspiel der fünf Hauptfiguren, gespielt von Rebecca Marder, Naidra Ayadi, Zoé Marchal, Pascale Arbillot und Tya Deslauriers, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Es entfaltet sich eine Geschichte, in der die gegenseitige Solidarität immer wieder auf die Probe gestellt wird.

„Die Löwinnen“ verbindet Elemente aus Action, Krimi und schwarzer Komödie. Der Fokus liegt dabei weniger auf dem Bankraub selbst, sondern vor allem auf den Lebensumständen, die zu dieser Entscheidung führen. Die Serie stellt eine zentrale Frage: Wie weit darf man gehen, wenn es scheinbar keinen anderen Ausweg mehr gibt?

Alle acht Folgen von „Die Löwinnen“ sind auf Netflix zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

