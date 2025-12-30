Play
Foto: Andreas Heck
Foto: Andreas Heck

Was läuft heute? | Die Nacht des Jägers

Noir-Klassiker mit Kultstatus

Der Filmklassiker „Die Nacht des Jägers“ aus dem Jahr 1955 zeichnet die düstere Jagd des falschen Predigers Harry Powell nach, der zwei Kinder terrorisiert, um an verstecktes Geld zu gelangen.

Love and Hate

Ein Mann fährt nachts durch eine amerikanische Kleinstadt. Im schwarzen Anzug stellt sich Harry Powell, gespielt von Robert Mitchum, als Prediger vor. In Wahrheit ist er ein Serienmörder, der es auf Witwen und ihr Geld abgesehen hat. Auf die Knöchel seiner Fäuste ist „LOVE“ und „HATE“ tätowiert. Symbolisch für den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, der im Film das zentrale Thema ist.

Ikonischer Klassiker

In „Die Nacht des Jägers“ verschlägt es Powell zu einer Familie, deren Vater vor seiner Hinrichtung Beute aus einem Raubzug versteckt hat. Nur die beiden Kinder wissen, wo das Geld liegt. Als Powell ihre Mutter heiratet, beginnt für diese Kinder ein Albtraum.

Regisseur Charles Laughton drehte mit „Die Nacht des Jägers“ seinen einzigen Film und schuf damit gleich ein Meisterwerk zwischen Thriller, Horror und expressionistischem Märchen. Lange Zeit war er ein in der breiten Masse unterschätztes Werk, heute gilt er als einer der einflussreichsten Filme der Kinogeschichte.

Den Film könnt ihr bei Prime Video streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen