Anlässlich des zehnten Geburtstags unseres Fahrrad-Podcasts „Antritt“ im März gibt’s heute eine Auswahl an Fahrradfilmen.

Die Pionierinnen des Fahrrads

Kaum eine andere Erfindung hat so viel zur Emanzipation der Frauen beigetragen wie das Fahrrad — so sah es 1896 die Frauenrechtlerin Susan B. Anthony. Das Fahrrad bot vor allem den Frauen neue Freiheiten: allein unterwegs zu sein, sich von der Kleiderordnung und sozialen Bürden lossagen zu können. In der Dokumentation „Die Pionierinnen des Fahrrads“ schaut Regisseurin Juliette Senik auf die Vorreiterrinnen von damals. „Die Pionierinnen des Fahrrads“ gibt’s in der Arte-Mediathek.

The Flying Scotsman — Allein zum Ziel

In „The Flying Scotsman — Allein zum Ziel“ spielt Johnny Lee Miller den Schotten Graeme Obree. Der wächst in ärmlichen Verhältnissen in einer kleinen Stadt auf und wird von anderen Jungs gemobbt. Als er zu Weihnachten ein Rennrad geschenkt bekommt, verändert sich alles. Von da an hat er nur noch ein Ziel: Er will als Radrennfahrer bei den Besten der Welt mitmischen. Tatsächlich gelingt ihm das scheinbar Unmögliche. Er konstruiert aus Alteisen und Waschmaschinenteilen ein wettbewerbsfähiges Rennrad und stellt quasi über Nacht den Stundenweltrekord im Bahnradfahren auf. „The Flying Scotsman — Allein zum Ziel“ könnt ihr bei Prime Video anschauen.

Abenteuer Freiheit – Mit dem Fahrrad um die Welt

Im Sommer 2021 kündigen Louisa und Tobi ihre Jobs und Wohnungen und verabschieden sich auf unbestimmte Zeit von Freunden und Familie. Was für andere nur Wochenendvergnügen ist, ist jetzt ihr Leben: eine Weltreise auf einfachen Tourenrädern — gebraucht gekauft und leicht zu reparieren. Der Film „Abenteuer Freiheit — Mit dem Fahrrad um die Welt“ begleitet das Paar durch Japan und Australien und kann in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.