Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Ein Streaming-Tipp wartet auch heute wieder auf euch, am Samstag, den 14. Februar. Bei Netflix gibt’s ab heute einen absoluten Wes Anderson-Klassiker mit Starbesetzung. Es geht um die dysfunktionale Familie Tenenbaum.

Seit Mitte der 90er Jahre erschafft Wes Anderson seine ganz eigene Filmwelt. Seine Filme haben eine ganz eigene Ästhetik: detailreich, verspielt, mit einem Hang zu Nostalgie und einer Vorliebe für Symmetrie, die dann irgendwie immer etwas schräg, aber dafür umso charmanter wirkt. Dazu kommen Andersons schrille Charaktere. Besonders prägend für den Stil von Wes Anderson ist sicherlich sein Film „Die Royal Tenenbaums“ aus dem Jahr 2001. Das war Andersons dritter Spielfilm, und hier geht es um das Leben und die Familie des wohlhabenden Anwalts Royal Tenenbaum.

Vor Jahren trennte sich Royal von seiner Frau und verließ sie und seine drei Kinder. Jahre später taucht der ehemalige Familienvater und Ehemann bei seiner Ex und den nun erwachsenen Kindern auf, um wieder Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Denn Royal Tenenbaum ist an Krebs erkrankt. Zusammen mit seiner Frau, seinen drei Kindern Margaret, Ritchie, Chase, und seinen Enkelkindern zieht Royal Tenenbaum wieder in sein altes Haus ein und versucht, die Familie für sich zurückzugewinnen. Das gestaltet sich aber schwieriger als gedacht. Seine Familie will nämlich eigentlich nichts mehr von ihm wissen.

„Gib Gas! Wie fühlst du dich eigentlich so wohl? Das Gekläffe, das Gezanke! Halt dich von meinen Kindern fern!“ „Hast du verstanden? Gott, hier drin war ich seit Jahren nicht mehr!“ „Hey, hörst du mir überhaupt zu?“ „Ja, das tue ich.“ „Das ganze Drunter und Drüber! Wollen Sie mir meine Frau ausspannen?“ „Das meinen Sie? Bitte, raus aus meinem Haus!“ „Das ist nicht der Fall. Ich genieße jede Sekunde mit der Bande.“ „Was ist so komisch? Nur dauernd diese skurrilen Ausdrücke von dir.“ „Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich betrachte das als Kompliment.“ „Wirklich interessant, wie bizarr.“

Was den Film auch heute noch zu einer Empfehlung für Filmfreundinnen und einen absoluten Liebling unter den Wes Anderson-Fans macht, ist die verrückte und liebenswerte Familiendynamik bei den Tenenbaums. Typisch für Anderson verhalten sich hier die Kinder wie Erwachsene und die Erwachsenen eher kindisch. Gene Hackman ist als Royal Tenenbaum unverschämt lustig und gerade in Kombination mit den Kindern und seiner Frau das Highlight der Story. Die Frau wird von Angelica Huston gespielt und die drei erwachsenen Kinder werden von Gwyneth Paltrow, Ben Stiller und Luke Wilson verkörpert. Dessen Bruder Owen Wilson ist auch im Film zu sehen und hat mit Wes Anderson zusammen das Drehbuch geschrieben.

Die Komödie „Die Royal Tenenbaums" läuft schon länger bei Disney Plus und ist ab heute auch bei Netflix verfügbar.