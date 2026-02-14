Play
Was läuft heute? | Die Royal Tenenbaums

Wes Anderson Klassiker mit Starbesetzung

„Die Royal Tenenbaums“ gilt als Klassiker unter den Filmen des Kult-Regisseurs Wes Anderson. Darin will der gealterte Anwalt Royal Tenenbaum sich mit seiner Familie versöhnen, die er vor Jahren verlassen hat.

Die Royal Tenenbaums

Der erfolgreiche Anwalt Royal Tenenbaum beschließt aus dem Nichts heraus, seine Frau und die gemeinsamen drei Kinder zu verlassen. Jahre später versucht er sich seiner Familie wieder anzunähern, denn er hat Krebs. Nach anfänglichen Zweifeln darf Royal probeweise wieder zu seinen mittlerweile erwachsenen Kindern und seiner Frau ziehen.

Wes Anderson zwischen Familiendrama und Symmetrie

Der Film prägte schon früh den ikonischen Stil, für den Filmemacher Wes Anderson mittlerweile berühmt ist. Eine symmetrische Bildsprache gepaart mit schrägen und überzeichneten Charakteren.

Schon damals konnte Anderson einen Cast mit großen Namen versammeln. Royal Tenenbaum und seine Frau Etheline werden von Gene Hackman und Anjelica Huston gespielt. Ben Stiller, Gwyneth Paltrow und Luke Wilson sind als die drei Kinder der Tenenbaums im Film besetzt.

Der Klassiker „Die Royal Tenenbaums“ gibt es bei Disney+ und ab heute auch im Angebot von Netflix.

