Play
Foto: WDR/Till Vielrose/DOCDAYS
Bild: Dirty Money – Geldwäsche-Paradies Deutschland | Foto: WDR/Till Vielrose/DOCDAYS

Was läuft heute? | Dirty Money — Geldwäsche-Paradies Deutschland

Wer vom schmutzigen Geld profitiert

Die Dokumentation „Dirty Money — Geldwäsche-Paradies Deutschland“ zeigt, warum konsequente Geldwäschebekämpfung nicht nur Finanzpolitik, sondern auch eine Frage der nationalen Sicherheit ist.

Dirty Money – Geldwäsche-Paradies Deutschland

In Deutschland werden täglich Milliarden von Euros von dem illegalen in den legalen Wirtschaftskreislauf überführt. Und das ist in fast keinem Land so einfach wie in Deutschland. Die Doku „Dirty Money — Geldwäsche-Paradies Deutschland“ zeigt, warum Deutschland weltweit als einer der Hotspots für Geldwäsche bekannt ist.

Drogenkartelle, Terrornetzwerke und Oligarchen benutzen Geldkuriere, Nobelrestaurants und Immobilien-Investments, um ihr Geld zu waschen. Sie nutzen Schlupflöcher im deutschen System aus, um aus illegalem Geld legales Geld zu machen.

Die Schlupflöcher machen den Kriminellen das Leben einfach und stellen BKA, Zoll und Steuerfahnder vor Herausforderungen. Das Team der Doku begleitet die Ermittlerinnen und Ermittler und zeigt wie sie immer wieder an Grenzen stoßen.

Ein Schlupfloch mit fatalen Konsequenzen

Der Film zeigt, welche negativen Konsequenzen die Geldwäsche für die gesamte Gesellschaft eines Landes haben kann. Sie sorgt nämlich nicht nur für explodierende Immobilienpreise, kollabierende Unternehmen und einen geschwächten Rechtsstaat. Sie begünstigt auch Terrorismus und Kriege.

„Dirty Money — Geldwäsche-Paradies Deutschland“ könnt ihr jetzt in der ARD-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen