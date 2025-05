Freud — Jenseits des Glaubens

Ein alter Mann, ein junger Denker und eine Frage, die größer ist als beide: Gibt es einen Gott? In einem fiktiven, aber intensiven Dialog treffen sich in „Freud — Jenseits des Glaubens“ der schon alte Sigmund Freud (Anthony Hopkins) und der spätere Narnia-Autor C.S. Lewis im London des Jahres 1939. Zwischen Krankheit, Exil und Tod haben die beiden so einiges miteinander zu besprechen und zu diskutieren. Den Film findet ihr ab heute bei MagentaTV.

Motorheads

In der trostlosen Kleinstadt Ironwood entdeckt Teenager Zac (Michael Cimino) gemeinsam mit seiner Schwetser Caitlyn (Melissa Collazo) seine Leidenschaft für Straßenrennen — und gleichzeitig die Geschichte seines verschwundenen Vaters, der selbst früher hier eine Legende auf dem Asphalt war. Zwischen Motoröl und der ersten großen Liebe muss Zac also nun seinen eigenen Weg finden. Die erste Staffel „Motorheads“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

ARD Crime Time: Der Insulin Mörder

Grzegorz Stanislaw W. war Hilfspfleger und nutzte genau das aus. Über Jahre hinweg verabreichte er seinen Patientinnen und Patienten heimlich Insulin — aber nicht, um zu helfen, sondern um sie zu töten. 2020 wird er schließlich wegen dreifachen Mordes und versuchten Mordes verurteilt. „ARD Crime Time: Der Insulin-Mörder“ erzählt den Fall eines Mannes, der für Ruhe und Geld alle Grenzen überschritten hat. Ihr könnt die Doku ab heute in der ARD-Mediathek anschauen.

