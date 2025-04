Doctor Who

Der Doktor ist zurück! In der zweiten Staffel des neuen „Doctor Who“-Reboots mit Ncuti Gatwa als dem fünfzehnten Doktor geht’s wieder auf eine Reise durch Raum und Zeit. Diesmal soll eigentlich Belinda Chandra (Varada Sethu) sicher zurück zur Erde gebracht werden, aber eine mysteriöse Kraft funkt dazwischen. Die neuen Folgen der Sci-Fi-Serie „Doctor Who“ starten heute auf Disney+.

Resident Playbook

Im Yulje Medical Center starten fünf junge Assitenzärztinnen und -ärzte ihre Karriere in der Gynäkologie. Zwischen Nachtschichten, Notfällen und so einigen weiteren Herausforderungen versuchen sie aber trotzdem noch ein wenig Zeit für sich und für einander zu finden. „Resident Playbook“ findet ihr ab heute bei Netflix.

Mission to Burnley

2020 übernimmt der US-amerikanische Geschäftsmann Alan Pace den angeschlagenen englischen Traditionsverein FC Burnley. Er will dem Fußballclub wieder zu altem Glanz verhelfen. Sein erster Schritt: Den alten Trainerstab feuern und dafür Vincent Kompany einsetzen. Mit dem neuen Trainer, neuen Spielern und einem klaren Plan kämpfen sie sich ihren Weg zurück an die Spitze. Die vierteilige Dokuserie „Mission to Burnley“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.