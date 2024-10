Was läuft heute? | Ein Mann seiner Klasse, Simone Barbès oder die Tugend, Bob Marley: One Love

Ein Mann seiner Klasse

Der junge Christian lebt 1994 in Kaiserslautern — sein Vater trinkt, ist gewalttätig und hält nicht viel von höherer Bildung. Viele Kinder schaffen es nie, aus einem solchen Umfeld auszubrechen. Christian aber bekommt nach der Grundschule eine Gymnasialempfehlung und damit vielleicht auch einen Ausweg aus seinem Leben. Nun muss er sich entscheiden: zwischen einer möglicherweise besseren Zukunft — und seinem Vater. „Ein Mann seiner Klasse“ könnt ihr in der ARD-Mediathek schauen.

Simone Barbès oder die Tugend

Simone Barbès arbeitet in einem Pariser Pornokino: Jeden Abend reißt sie die Karten der männlichen Kunden ab, raucht eine Zigarette nach der anderen und rollt mit den Augen, wenn sie angebaggert wird. Erst auf dem Heimweg menschelt es, als sie einen alten Croupier trifft, der sie in seinem Wagen ein Stück mitnimmt. „Simone Barbès oder die Tugend“ ist ein Film, der mit LGBTQ-Klischees aufräumt und einen Blick in die Pariser Vergangenheit ermöglicht. Könnt ihr jetzt bei Mubi schauen — es gibt natürlich auch deutsche Untertitel.

Bob Marley: One Love

Gerade erst hat Jamaika seine Unabhängigkeit erlangt, da steht die Insel vor einem Bürgerkrieg. Bob Marley, schon damals eine Reggae-Ikone, will sein Heimatland mit Musik vereinen und plant, für ein Friedenskonzert nach Jamaika zu reisen. Kurz vorher versuchen seine Gegner, ihn zu töten — seine Frau Rita überlebt den Anschlag jedoch nicht. Jetzt steht Bob Marley vor einer schweren Entscheidung: Will er sein Leben riskieren, um den Menschen in Jamaika zu helfen? Der Film „Bob Marley: One Love“ beruht auf der wahren Lebensgeschichte Marleys, gespielt von Kingsley Ben-Adir. Ab heute bei Wow TV zu sehen.

Was läuft heute?

