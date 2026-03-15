Von Hass entbrannt
Die Wissenschaftlerin Elena hat ein Buch geschrieben: „Eine bessere Welt“, das voller Ideen für eine ökologische Zukunft steckt. Als sie in einer Talkshow über ihre Vorschläge spricht, gerät sie in eine hitzige Diskussion. Ihre Forderungen seien utopisch, für die Wirtschaft schädlich, gefährlich. Was als normaler TV-Auftritt beginnt, eskaliert im Netz zu einem massiven Shitstorm.
Elena, ihr Mann Deniz und die beiden Kinder Sami und Ada sind gerade in ihr neues Haus eingezogen. Doch der digitale Hass folgt ihnen bis vor die Haustür. Die Hühner der Familie sterben auf mysteriöse Weise, ein unheimlicher Mann treibt sich auf dem Grundstück herum. Elena bringt die Hasskommentare zur Anzeige und stattet das Haus mit Überwachungskameras aus. Als es nachts in Deniz‘ Restaurant brennt, äußert sie eine falsche Verdächtigung. Die Situation eskaliert.
Die Dokumentation: Hass im Netz
Begleitend zum Spielfilm erscheint eine 30-minütige Dokumentation zu Hass im Netz, in der Betroffene wie der Ex-Fußballer Kevin Plath, Drag Queen Vicky Voyage und Klimawissenschaftlerin Claudia Kemfert von ihren Erfahrungen berichten. Der Film zeigt, wie Beratungsstellen wie HateAid arbeiten und konfrontiert Polizei und Justiz mit der Frage, warum so viele Anzeigen ergebnislos bleiben.
“Eine bessere Welt” und die Dokumentation “Hass im Netz” könnt ihr in der ZDF Mediathek streamen.
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