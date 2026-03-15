Hey und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Sonntag, der 15. März. Heute wird es gesellschaftlich relevant und hochaktuell. Das ZDF zeigt mit „Eine bessere Welt“ ein Drama über Hass im Netz, das von einer Dokumentation begleitet wird.

Die Wissenschaftlerin Elena hat ein Buch geschrieben, „Eine bessere Welt“, das voller Ideen für eine ökologische Zukunft steckt. Als sie in einer Talkshow über ihre Vorschläge spricht, gerät sie in eine hitzige Diskussion. Ihre Forderungen seien utopisch, für die Wirtschaft schädlich und gefährlich. Was als normaler TV-Auftritt beginnt, eskaliert im Netz zu einem massiven Shitstorm.

Elena, ihr Mann Denise und die beiden Kinder Sami und Ada sind gerade in ihr neues Haus eingezogen. Doch der digitale Hass folgt ihnen bis vor die Haustür. Die Hühner der Familie sterben auf mysteriöse Weise. Ein unheimlicher Mann treibt sich auf dem Grundstück herum. Elena bringt die Hasskommentare zur Anzeige und stattet das Haus mit Überwachungskameras aus. Als es nachts in Denises Restaurant brennt, äußert sie einen falschen Verdacht. Die Situation eskaliert. Oder wird Elena paranoid?

Wie in der Einleitung erwähnt, gibt es begleitend zu dem Spielfilm eine Doku zu Hass im Netz. In 30 Minuten geht es darum, dass digitale Gewalt in Deutschland längst Alltag geworden ist und im Grunde jeden treffen kann. Begleitet werden Betroffene wie der Ex-Fußballer Kevin Plath, Drag Queen Vicky Voyage und Klimawissenschaftlerin Claudia Kempfert, die nach öffentlichen Auftritten massiven Hassattacken ausgesetzt waren.

Der Film zeigt, wie Beratungsstellen wie HateAid arbeiten und konfrontiert Polizei und Justiz mit der Frage, warum so viele Anzeigen eigentlich ergebnislos bleiben. Dabei wird deutlich, was online beginnt, kann schnell zu einer realen Bedrohung werden.

Das Drama ist interessant besetzt, denn neben Peri Baumeister als Elena und Serkan Kaya als Denise spielt auch YouTube-Star Kayla Scheicks mit. Und Dunja Hayali spielt im Grunde sich selbst und taucht als die Talkshow-Moderatorin auf. Auch für diese beiden ist das Thema ziemlich persönlich. Kayla Scheicks sagt am Ende: „Riskieren wir eine Generation heranzuziehen, die mit Unsicherheiten aufwächst, Angst hat, sichtbar zu sein und gleichzeitig den Druck verspürt, sich im Netz zeigen und positionieren zu müssen?“

„Eine bessere Welt“ und die Doku dazu „Hass im Netz“ könnt ihr in der ZDF Mediathek streamen. Noch mehr Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus sowie die aktuellsten Neustarts bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge zu verpassen, lasst uns doch gern ein Abo da. Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer, Audioproduktion Paula Biltemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt einen schönen Tag! Bis morgen. Was läuft heute? Online und Videostreams, TV-Programmen und Dokus, empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.