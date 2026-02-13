Play
Foto: Apple TV
Bild: Eternity | Apple TV

Was läuft heute? | Eternity

Auf ewig zu dritt?

Was passiert im Jenseits? In der Romcom „Eternity“ muss sich Joan nach ihrem Tod entscheiden, mit welchem ihrer beiden Ehemänner sie die Ewigkeit verbringen will.

Eternity

Nachdem Joan und ihr Mann Larry kurz nacheinander sterben, landen beide im Verteilzentrum des Jenseits. Beide sind fest entschlossen, die Ewigkeit miteinander zu verbringen. Doch dann taucht Joans erster Ehemann Luke auf, der in jungen Jahren im Krieg gestorben ist. Auch Luke will die Ewigkeit mit Joan verbringen. Zwischen Luke und Larry bricht ein erbitterter Kampf um die Zuneigung von Joan aus, während sie versucht herauszufinden, was sie will und welche Version der Ewigkeit sie schlussendlich möchte.

Die Qual der Wahl

Der Film glänzt neben dem interessanten und witzigen Gedankenspiel auch mit einem beeindruckenden Cast. Joan wird von Marvel-Schauspielerin Elizabeth Olsen verkörpert, während ihre beiden Ehemänner von Miles Teller und Callum Turner gespielt werden. Außerdem ist Oscarpreisträgerin Da’Vine Joy Randolph zu sehen.

Die romantische Komödie „Eternity“ findet ihr ab heute im Angebot von Apple TV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen