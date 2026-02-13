Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Es ist Freitag, der 13. Februar, und für jeden Tag haben wir auch heute einen Streaming-Tipp für eure Watchlist. Heute liefert Apple TV mit viel Humor eine mögliche Antwort auf die Frage: Was passiert eigentlich nach dem Tod? Ich bin mir sicher, ihr habt euch schon mal gefragt, was eigentlich nach dem Tod passiert bzw. wie ein Leben nach dem Tod aussehen könnte. Viele Menschen tröstet nämlich der Gedanke, die Ewigkeit dann mit ihren Liebsten zu verbringen.

Im neuen Film „Eternity“ ist die Antwort auf diese Frage für Larry und seine Frau Joan lange klar: Wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Und als beide nach über 65 Jahren Ehe kurz nacheinander sterben und im Jenseits aufwachen, scheint ihr ewiges Glück perfekt zu sein. Jetzt bist du wohl überrascht. Was geht hier vor sich? Wir haben die Verteilstation erreicht. Okay, lief wohl was schief. Sie sind gestorben. Wer sind Sie? Ich bin Anna, Ihre Jenseits-Koordinatorin. Das ist doch kein Job! Dies hier ist die Verteilstation. Hier wählen Sie, wo Sie Ihre Ewigkeit verbringen und vor allem mit wem.

Er hat ewig gebraucht, um es zu begreifen. In der Verteilstation des Jenseits angekommen, ist vor allem Larry erstmal mit der Situation überfordert. Aber die Aussicht, mit seiner Ehefrau die Ewigkeit zu verbringen, hilft ihm dabei, sich an das Leben nach dem Tod zu gewöhnen. Wäre da nicht ein klitzekleines Problem? Joan war vor ihrer Ehe schon einmal verheiratet. Neben Larry wartet nun auch ihr erster Ehemann Luke auf sie, der in jungen Jahren im Krieg gefallen ist. Und da ist ihr erster Mann in einem Krieg gestorben.

Joan, geht’s dir gut, Schatz? Ich weiß, es ist gerade viel, aber keine Angst, ich habe mich erkundigt. Larry, das heißt bitte Larry. Vor einer Woche war alles gut. Ja, aber in dieser Woche ist viel passiert. Du bist gestorben, dann ich, und dann treffe ich meine beiden toten Ehemänner wieder und muss jetzt wählen, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Du hast gewartet 67 Jahre. Eine Ewigkeit lockt, ist das Sonderrechte wert? Du bist ein Schleicher, der nur darauf wartet, ein halbes Jahrhundert Ehe kaputt zu machen. Das ist doch kein Wettbewerb! Doch, ist es! Es ist ein Wettbewerb, hundertprozentig. Nur deswegen sind wir hier.

Joan muss sich nun entscheiden, ob sie ihre Ewigkeit mit Larry oder Luke verbringen möchte. Tatsächlich darf sie sogar beide Szenarien testen. Das allerdings führt dazu, dass jetzt beide Männer um ihre Liebe kämpfen. Der von A24 produzierte Film verspricht schon im Trailer eine kuriose Mischung aus Rom-Com und philosophischem Drama. Neben der interessanten Prämisse glänzt „Eternity“ vor allem mit seinem Cast. Elisabeth Olsen spielt Joan, während ihre beiden Ehemänner Larry und Luke von Miles Teller und Callum Turner verkörpert werden. Außerdem sind Oscar-Preisträgerin Davene Joy Randolph und John Early in dem Film zu sehen.

Ihr müsst keine Ewigkeit mehr warten, bis ihr den Film schauen könnt. „Eternity" findet ihr ab heute im Angebot von Apple TV.