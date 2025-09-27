Update

Apple TV+ hat den Start der Serie nach der Ermordung des konservativen Politikers Kirk auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir haben deshalb den Text im Onlineartikel angepasst. Zum aktuellen Zeitpunkt ist kein neuer Starttermin bekannt.

The Savant

Jodi Goodwin arbeitet in der Serie „The Savant“ bei der Anti Hate Alliance — einer Organisation, die die US-amerikanische Bundesbehörde dabei unterstützt, extremistische Gewaltakte und Attentate zu verhindern. Keiner ihrer Bekannten weiß jedoch von ihrem Job. Sie versucht, sich so weit wie möglich unter dem Radar zu bewegen. Ihre Freunde halten sie deshalb für eine unscheinbare Vorstadt-Mama.

Einen Großteil ihrer Arbeitszeit verbringt Jodi in rechtsextremen Onlineforen. Hier beobachtet sie die Aktivitäten der User aufmerksam und versucht so herauszufinden, wer hinter den anonymen Profilen steckt.

Die beste in ihrem Fach

Ihre Mitarbeitenden haben Jodi den Spitznamen „The Savant“ gegeben, weil sie ein Talent dafür hat, genau zu erkennen, wann Hass im Netz zu Taten in der Realität werden könnte.

Inspiriert wurde die Serie von wahren Begebenheiten, genauer gesagt von einem Artikel im Cosmopolitan-Magazin, der das Leben und den Job der realen Jodi Goodwin beschrieben hat. Natürlich trägt die echt Jodi Goodwin einen anderen Namen — sie ist genau so anonym unterwegs wie die Jodi in der Serie.

