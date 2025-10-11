Play
Foto: Apple TV+
Bild: Remnick | Foto: Apple TV+

Was läuft heute? | Remnick

Verbrecher auf freiem Fuß

In der Serie „Remnick“ geht es um einen Gefangenentransportflugzeug, das über Alaska abstürzt. Ein pensionierter U.S. Marshal muss die Straftäter finden, bevor schlimmeres passiert.

Remnick

In der Serie „Remnick“ stürzt ein Flugzeug über Alaska ab. An Bord waren 52 gewalttätige und gefährliche Straftäter. Einige sind bei dem dem Absturz ums Leben gekommen, aber die Überlebenden sind auf freiem Fuß. Der U.S. Marshal Frank Remnick wird beauftragt, die Straftäter ausfindig zu machen und sie wieder in Gewahrsam zu nehmen. Unterstützt wird er von der CIA-Agentin Sydney Scofield — mehr oder weniger freiwillig.

Unfall oder Plan?

Bei den Ermittlungen wird Remnick ziemlich schnell klar, dass dass die Regierung gar nicht so viel Interesse daran, hat alle Straftäter zu finden. Sie scheinen eher auffällig interessiert an einem bestimmten Mann: Havlock. Er kennt Regierungsgeheimnisse, die nicht an die Öffentlichkeit geraten dürfen.

Frank Remnick fängt an zu hinterfragen, ob der Absturz vom Flugzeug wirklich ein Unfall war und fragt sich, was die Regierung vor der Öffentlichkeit verheimlichen will.

Ihr könnt „Remnick“ jetzt bei Apple TV+ schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen