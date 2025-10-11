Remnick

In der Serie „Remnick“ stürzt ein Flugzeug über Alaska ab. An Bord waren 52 gewalttätige und gefährliche Straftäter. Einige sind bei dem dem Absturz ums Leben gekommen, aber die Überlebenden sind auf freiem Fuß. Der U.S. Marshal Frank Remnick wird beauftragt, die Straftäter ausfindig zu machen und sie wieder in Gewahrsam zu nehmen. Unterstützt wird er von der CIA-Agentin Sydney Scofield — mehr oder weniger freiwillig.

Unfall oder Plan?

Bei den Ermittlungen wird Remnick ziemlich schnell klar, dass dass die Regierung gar nicht so viel Interesse daran, hat alle Straftäter zu finden. Sie scheinen eher auffällig interessiert an einem bestimmten Mann: Havlock. Er kennt Regierungsgeheimnisse, die nicht an die Öffentlichkeit geraten dürfen.

Frank Remnick fängt an zu hinterfragen, ob der Absturz vom Flugzeug wirklich ein Unfall war und fragt sich, was die Regierung vor der Öffentlichkeit verheimlichen will.

Ihr könnt „Remnick“ jetzt bei Apple TV+ schauen.

