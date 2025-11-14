Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute?“ Der Podcast, der viereckige Augen macht. Es ist Freitag, der 14. November, und heute checken wir wieder mit der High Society von Palm Beach in den wohl exklusivsten Country Club von Florida ein. Denn die zweite Staffel von „Palm Royale“ startet heute. Seit letztem Jahr beamt uns die Comedy-Serie „Palm Royale“ in das Jahr 1969 nach Palm Beach. Die Handlung folgt Maxine Simmons aus einfachen Verhältnissen, die um jeden Preis in die reiche High Society-Welt des Palm Royale aufgenommen werden will. In der neuen Staffel muss sich Maxine nun damit abfinden, dass sie aus dem Palm Royale und seiner gehobenen Gesellschaft ausgestoßen wurde. Denn sie wird in den versuchten Mord an Präsident Nixon verwickelt. Der Beginn einer neuen Saison bringt für jeden einen Neuanfang mit. „Ich bin noch nie so einer faszinierenden Frau begegnet. Ich werde sie vernichten.“ Nein, es war nicht der Beginn einer neuen Saison, sondern der eines Albtraums. „Verlier nicht dein Mitgefühl.“ Mitgefühl? In chaotischen Zeiten zählt für uns in Palm Beach nur, Palm Beach zu beschützen. Wir schützen uns nach außen wie nach innen. „Norma spielt dieses Spiel in Palm Beach ohne mich.“ Doch so leicht lässt sich Maxine nicht ins Aus stellen. Sie beginnt, einen Plan zu schmieden, mit dem sie nicht nur ihre Unschuld beweisen will, sondern auch wieder von der High Society aufgenommen und an die Spitze der Nahrungskette des Palm Royale gelangen will. „Oh mein Gott, ich komme auf den elektrischen Stuhl, und das passt so gar nicht zu mir.“ „Amen, Schätzchen.“ „Dr. Dusty Magic, Sie halten diese Frau seit drei Tagen ohne jeden Beweis fest. Ohne Leiche, keine Tote, kein Mord.“ „Das habe ich gerade gesagt.“ „Ja, mir war auch so.“ „Es ist so weit. Ich habe noch nicht mal einen Ring. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es hier um etwas Größeres geht. Stehst du auf den erregenden Anblick von Menschen, die Geld brauchen?“ Wie in der ersten Staffel basiert auch die zweite Staffel auf dem Buch „Mr. & Mrs. American Pie“ von Juliette McDaniel. Neben den vielen Intrigen, Machtspielereien und der tollen 60er-Jahre-Ästhetik kann auch in der zweiten Staffel der Cast wieder richtig überzeugen. Komikerin und Schauspielerin Kristen Wiig spielt Maxine Simmons. Außerdem ist auch Laura Dern aus den „Jurassic Park“-Filmen wieder mit dabei. Und ganz neu im Cast ist Full-House-Schauspieler John Stamos, der in den neuen Folgen den windigen Anwalt Dr. Dusty Magic spielt. Die erste der neun Folgen von „Palm Royale“ Staffel zwei startet heute, und die restlichen neun Folgen gibt es dann immer mittwochs bei Apple TV. Neue Serien, Filme und auch Dokus findet ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfehlt den Podcast weiter und hört auch gerne morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kam heute von Christopher Jung, Audioproduktion Stanley Beidauf. Und ich bin Jessi Jus. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm.