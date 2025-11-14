Play
Foto: Apple TV
Bild: Palm Royale — S2 | Foto: Apple TV

Was läuft heute? | Palm Royale S2

Sekt oder Serie

In der zweiten Staffel von „Palm Royale“ versucht Maxine Simmons wieder in die feine Gesellschaft des begehrten Country Clubs aufgenommen zu werden. Es geht erneut um Intrigen, Machtspiele und die Welt der Reichen und Schönen.

Palm Royale — Staffel 2

Nach einem Skandal um den gescheiterten Mordanschlag auf Präsident Nixon versucht Maxine Simmons in der zweiten Staffel von „Palm Royale“ in die feine Gesellschaft von Palm Beach zurückzukehren und sich an deren Spitze hochzuarbeiten. Dabei gerät sie erneut in ein Netz aus Lügen, Machtspielen und Geheimnissen, die ihr Leben komplett durcheinanderbringen.

Die Reichen und Schönen von Palm Beach

Wie die erste Staffel basiert auch Staffel 2 auf dem Roman „Mr. & Mrs. American Pie“ von Juliet McDaniel. Schauspielerin und Komikerin Kristen Wiig ist ebenso wieder Teil des Casts wie Laura Dern. „Full House“-Star John Stamos übernimmt in den neuen Folgen die Rolle des charmant-windigen Anwalts Dr. Dusty Magic. Die zweite Staffel „Palm Royale“ startet heute, weitere neun Folgen erscheinen dann jeden Mittwoch auf Apple TV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

