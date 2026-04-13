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Foto: Warner. Bros/HBO Max
Bild: Euphoria – Staffel 3 | Foto: Warner. Bros / HBO Max

Was läuft heute? | Euphoria – Staffel 3

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal…

In der dritten und letzten Staffel der erfolgreichen Dramaserie ist Rue mittlerweile als Drogenkurierin tätig. Doch dann gerät Rue ins Visier eines skrupellosen Gangsterbosses.

Euphoria — Staffel 3

Fünf Jahre sind nach dem Ende von Staffel 2 vergangen und Rue arbeitet mittlerweile als Drogenkurierin und schmuggelt Päckchen aus Mexiko über die US-Grenze. Ihre Freundin Jules studiert mittlerweile Kunst, während Maddy ihren toxischen Freund Nate geheiratet hat und Online als Content Creatorin auf Plattformen we OnlyFans arbeitet. Als Rue auf einen skrupellosen Gangsterboss trifft, eskaliert die Situation.

Von der Schule auf die Straße

Zwar spielt die Serie nicht mehr im bekannten Highschool Setting, doch kehren neben Hauptdarstellerin Zendaya auch viele der bekannten Gesichter zurück. So zum Beispiel Hunter Schafer, Sydney Sweeney und Jacob Elordi. Die dritte Staffel wird laut Showrunner Sam Levinson auch die letzte Staffel sein und die Geschichte zum Abschluss bringen.

„Euphoria“ Staffel 3 startet heute bei HBO Max und ist auch im Angebot von WOW verfügbar.

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