Euphoria — Staffel 3

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Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“ und zu eurem aktuellen Streaming-Tipp. Heute ist Montag, der 13. April. Nach langer Wartezeit geht es nun endlich mit der dritten Staffel der erfolgreichen Dramaserie „Euphoria“ weiter. „Euphoria“ dreht sich um die Teenagerin Rue, die mit starken Drogenproblemen zu kämpfen hat und versucht, ihr Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Vor allem, als sie Jules kennenlernt und sich verliebt, gerät ihr Alltag komplett aus den Fugen.

In Staffel 1 ging es um Rues Rückfall, ihre Gefühle für Jules und generell das chaotische Leben ihrer Freundesgruppe zwischen Sex, Depressionen und Schule. In Staffel 2 wurde alles nochmal deutlich intensiver und endete in totaler Eskalation. Lange Zeit mussten Fans auf die neuen Folgen warten. Seit der letzten Staffel sind tatsächlich schon vier Jahre vergangen, in denen auch nicht so ganz klar war, wie es mit „Euphoria“ eigentlich weitergehen würde. Autorinnenstreiks in Hollywood und interne Probleme verzögerten die Produktion immer wieder. Und sie sind wohl auch der Grund, weshalb Staffel 3 nicht mehr in der Highschool von Rue spielt.

Ein paar Jahre nach der Highschool wusste ich nicht, ob das Leben so war, wie ich es wollte. Aber irgendwie fing ich zum ersten Mal an, an etwas zu glauben. Hallo Rue, du schuldest mir Geld. Weißt du, ich glaube fest daran, dass manche Menschen verflucht sind. Ich arbeite den ganzen Tag und meine Verlobte spreizt die Beine im Internet. Ich mache doch nur Content.

Fünf Jahre sind nach dem Ende von Staffel 2 innerhalb der Serie vergangen, und Rue arbeitet mittlerweile als Drogenkurierin und schmuggelt Päckchen mit Kokain von Mexiko über die Grenze in die USA. Zu ihren Freundinnen hat sie eher keinen Kontakt mehr. Jules studiert jetzt Kunst, Nate und Maddie haben in ihrer toxischen Beziehung den nächsten Schritt gewagt und sind mittlerweile verheiratet. Maddie finanziert dabei den luxuriösen Lebensstil der beiden als OnlyFans-Girl.

Doch als Rue immer weiter im kriminellen Sumpf von Gangsterbossen und Kartellen abtaucht, kreuzen sich die Wege der Freunde wieder. Sieh mich an. Ich sehe ein gutes Mädchen, das in Schwierigkeiten geraten ist. Findest du nicht auch? Oh fuck. Ich habe geglaubt, die Welt wäre besser, wenn die Menschen Empathie hätten. Kennst du mich noch? Wie konnte ich dich vergessen? Das Kranke ist, dass die Menschen richtig und falsch nicht mehr unterscheiden können. Du vergiftest Kinder für Geld. Ich muss wirklich nach Hause. Du bist böse. Was ist denn mit dir passiert? Alomo wollte mich umbringen, und dich will er auch töten.

Zwar begibt sich die dritte Staffel ohne das Highschool-Setting auf neues Gebiet, aber Showrunner Sam Levinson versprach im Vorfeld schon, dass man trotzdem den Vibe und vor allem die Ästhetik der Serie beibehalten würde. Denn neben Auszeichnungen für Hauptdarstellerin Zendaya wurde die Serie in den vergangenen Staffeln auch für mehrere Preise wie Make-up und Soundtrack nominiert. Neben Zendaya als Rue kennen unter anderem auch Hunter Schäfer als Jules, Sydney Sweeney als Cassie und Jacob Elordi als Nate zurück.

Die Produktion musste sich aber auch von Darstellern verabschieden, die inzwischen verstorben sind. Fanliebling Angus Cloud, der in der Serie F.A.S.S. spielte, ist 2023 an einer Fentanyl-Überdosis gestorben. Und Eric Dane, der in der Serie Nates Vater spielt, starb diesen Februar an den Folgen seiner ALS-Erkrankung und wird in den neuen Folgen in einer seiner letzten Rollen zu sehen sein.

Die dritte und letzte Staffel „Euphoria“ startet heute bei HBO Max und im Angebot von WOW. Das war’s für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter, damit noch mehr Film- und Serienfans auf ihre Kosten kommen. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung. Audioproduktion: Paula Bültemann. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag. Bis morgen. Untertitel im Auftrag des ZDF für funk 2017.