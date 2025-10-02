Play
Das internationale Phänomen „Euphoria“ hat es jetzt nach Deutschland geschafft. Genauer gesagt nach Gelsenkirchen.

Zwischen Trauma und Alltag

Mila ist 16 und kehrt nach drei Monaten in der Jugendpsychiatrie zurück in ihre Heimatstadt. Doch Zuhause ist nichts mehr wie vorher: Ein Sextape erschüttert ihr Leben, die Schule fühlt sich fremd an und ein Suizid in ihrem Umfeld wirft sie zurück in alte Traumata. Auf der Suche nach Halt sehnt sie sich nach Ali, einem Mädchen, das sie in der Psychiatrie kennenlernte und das ihr Hoffnung gab. Wo Ali ist, weiß Mila jedoch nicht. Dann ist da auf einmal Jannis — genauso überfordert wie Mila, versteht er sie wie sonst niemand. 

Eine Clique voller Brüche

Mila kämpft nicht allein gegen die Stürme ihres Lebens. Sophia verliert sich in Fantasien und Online-Flirts, Lilly wird von Eifersucht zerrissen und Jannis sehnt sich verzweifelt nach der Anerkennung seines Vaters. Als Ali zurückkehrt, reißen alte Wunden auf und verdrängte Traumata drängen an die Oberfläche.

Deutsche Realität, internationaler Spirit

Die Serie basiert auf dem israelischen Original, die deutsche Version verlegt die Geschichte ins Ruhrgebiet, mit authentischen Stimmen, visuellen Kontrasten und greifbaren Konflikten. Themen wie psychische Gesundheit, Identität, Liebe, Freundschaft und gesellschaftlicher Druck wirken hier nahbar und aktuell. „Euphorie“ zeigt Jugend in ihrer intensivsten Form: laut, verletzlich und erschütternd echt. Alle acht Folgen der Serie „Euphorie“ gibt’s ab dem 2. Oktober, als Box-Set auf RTL+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

