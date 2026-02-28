Play
Wer fährt nach Wien?

Neun Acts treten an, aber nur einer kann gewinnen: Molly Sue, Ragazzki, wavvyboi oder vielleicht doch Malou Lovis? Wer vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026?

Einer von Neun

Vom 12. bis 16. Mai geht die 70. Ausgabe des Eurovision Song Contest in Wien über die Bühne. 2010 hat Deutschland zum zweiten und bislang letzten Mal den Wettbewerb gewonnen, damals trällerte Lena vom „Satellite“. Neun Acts wollen das Ticket nach Wien lösen, sie stellen sich heute im „Eurovision Song Contest — Das Deutsche Finale“ vor.

Eine hochkarätig besetzte 20-köpfige Jury aus Musikexpertinnen und -experten aus 20 ESC-Teilnehmerländern bewertet alle neun und wählt die drei aussichtsreichsten Favoriten aus. In einem zweiten Schritt entscheidet das Publikum, welcher der drei Acts Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten wird.

Indie oder Italo-Disco?

Mit dabei sind unter anderem BELA mit seinem Song „Herz“, in dem er von Liebe und Selbstzweifeln singt; außerdem die Kombo Dreamboys The Band, die aus vier Singer-Songwriterinnen besteht, die mit warmen Harmonien und organischem Indie-Pop ihre Freundschaft und Kreativität feiern; oder das Duo Ragazzki, die Italo-Disco mit Polska-Pop vermischen, und zwar nicht nur in ihrem Namen, auch im Song „Ciao Ragazzki”.

Moderiert wird die etwa dreistündige Show von Barbara Schöneberger und Hazel Brugger. „Eurovision Song Contest — Das Deutsche Finale“ könnt ihr in der ARD-Mediathek anschauen.

In „Was läuft heute?" klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst.

