F1 Der Film

Heute schwingt sich Brad Pitt im Film „F1" als hitzköpfiger Rennfahrer hinters Steuer. Der Film erzählt die fiktive Geschichte des ehemaligen Formel-1-Profis Sonny Hayes, der lange Zeit als einer der besten Rennfahrer aller Zeiten galt. Doch nach einem tragischen Unfall 1993 beendet Sonny seine Karriere. 30 Jahre später ist er verschuldet und hält sich mit kleineren Rennen knapp über Wasser. Doch dann taucht sein ehemaliger Teamkollege Ruben auf und macht Sonny ein lukratives Angebot. „Manche Leute sehen Sonny Hayes und sehen einen Typen, der in einem Van lebt, einen Spielsüchtigen, der seine Chance verpasst hat, den Besten, der es nie geschafft hat. Aber ich sehe Möglichkeiten. Mein Rookie ist ein phänomenales Talent. Aber er ist jung. Du und er – Boom! Ich hab ein Team." Ruben ist mittlerweile Besitzer des Rennstalls Apex GP, der in den vergangenen Jahren keinen einzigen Punkt in der Formel 1 erzielen konnte. Sonny soll für die letzten Rennen der laufenden Saison als Fahrer einspringen. Hier trifft er auf seinen jungen Teamkollegen Joshua Pierce, der Sonny für einen abgehalfterten Rennfahrer aus längst vergangenen Tagen hält. „Apex GP? Sonny Hayes? Er ist früher mit mir Rennen gefahren." „Gegen dich, meinst du?" „Ja. Kate McKenna, unsere technische Direktorin. George Dauder, unser Chefmechaniker. Und Kaspers Molinski, Teamchef. Du kennst ihn vielleicht vom Hörensagen. Fünf Konstrukteurs-WM-Titel mit Ferrari. Hinterer Wagenheber, wie mein Vater. Ohne sie kann man nicht gewinnen. Und unser talentierter Rookie Joshua. Wieso hat der einen Helm? Zur Sicherheit? Joshua, dein Platz ist nicht gefährdet, okay? Sonny ist hier wegen einer Probefahrt. Wann hast du das letzte Mal ein Rennen gewonnen?" „Sonntag, Daytona." „Oh, tut mir leid. Ich meinte in der Formel 1." „Oh, tut mir leid. Dann genau wie du. Dass ich das mal sage. Hat jemand Luca Cortes gesehen?" Die beiden Rennfahrer müssen zusammenarbeiten, um Apex vor dem Ruin zu retten, und geraten dabei aber immer wieder aneinander. Regie führte Joseph Kosinski, der schon mit „Top Gun: Maverick" gezeigt hat, wie modernes und brachiales Action-Kino funktioniert. Die Idee kam ihm zusammen mit dem Sportler Lewis Hamilton. Die Rennen sollten dabei mit genauso viel Realismus inszeniert werden wie die Kampfjet-Flüge in „Top Gun". In den Hauptrollen sind Brad Pitt als Sonny Hayes und Damson Idris als Joshua Pierce zu sehen. Den rasanten Sportfilm „F1" gibt es bei Apple TV.