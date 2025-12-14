Play
Foto: Apple TV
Bild: F1 Der Film | Apple TV

Was läuft heute? | F1 Der Film

Brad Pitt in der Boxengasse

In „F1 Der Film“ will der ehemalige Formel 1 Rennfahrer Sonny Hayes an alte Erfolge anknüpfen und an die Spitze des Rennsports gelangen. Neben den eigenen Zweifeln stellt ihn auch der Konkurrenzkampf zu seinem Teamkollegen vor Herausforderungen.

F1 Der Film

Um an seine glorreichen Tage anzuknüpfen, beschließt der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Sonny Hayes ein Comeback zu starten. Sonny soll den Rennstall APXGP seines alten Freundes Ruben zum Erfolg führen. Doch nicht nur auf der Rennstrecke steigt der Druck, denn Sonnys Teamkamerad Joshua Pearce will seinen Platz an der Spitze nicht mit Sonny teilen.

Top Gun trifft auf Formel 1

Regie führte Joseph Kosinski, der Filme wie „Top Gun: Maverik“ gedreht hat. Die Idee dazu kam ihm zusammen mit Formel-1-Profi Lewis Hamilton. Beide wollten das Feeling der Kampfjet-Szenen aus „Top Gun “ mit Rennsport verbinden. In den Hauptrollen sind Damson Idris als Joshua Pearce und Brad Pitt als Sonny Hayes zu sehen. Den rasanten Sportfilm „F1“ findet ihr im Streamingabo von Apple TV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

