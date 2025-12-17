Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcast Radio detektor.fm. Hallihallo! Heute ist Mittwoch, der 17. Dezember, und ich sage herzlich willkommen zu eurem Podcast für Streaming und Binge-Watching. Auf Prime Video geht es heute zum zweiten Mal ins Ödland der Fallout-Videospiele. Wenn man Gamer:innen fragt, dann war die erste Staffel der Fallout-Serie eine der besten Videospiel-Adaptionen der vergangenen Jahre: 93 auf Rotten Tomatoes und eine Platzierung unter den damals Top 10 Serien auf Prime sprechen für sich. Die Serie spielt in einem postapokalyptischen Amerika, das nach einem Atomkrieg zu einem von Banditen, Monstern und Wahnsinnigen bevölkerten Ödland verkommen ist. In Staffel 1 geht es um Lucy, die knapp 200 Jahre nach dem Atomkrieg den sicheren Untergrund ihres Atomschutzbunkers verlässt und in der gefährlichen Oberwelt nach ihrem Vater sucht. Hier trifft sie unter anderem den Soldaten Maximus und den ehemaligen Schauspieler Cooper Howard, der die letzten zwei Jahrhunderte irgendwie überlebt hat und als Ghoul und Kopfgeldjäger ebenfalls nach Lucys Vater sucht. „Ich habe ja schon eine Menge Dinge gesehen. Verrückte Dinge. Unnatürliche Dinge. Aber gute Menschen? Nein. Dieses Mädchen… Ich wäre auch ein guter Mensch, wenn ich in einem gemütlichen, uneinnehmbaren Zuhause aufgewachsen wäre. Dann müsste ich nicht die ganze Zeit klauen, abstechen und lügen, um zu überleben.“ Nachdem in Staffel 1 herauskam, dass Lucys Vater in den Beginn des Atomkriegs vor 200 Jahren verstrickt war, macht sie sich in den neuen Folgen zusammen mit Cooper auf nach New Vegas, um Lucys Vater und die Strippenzieher zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Cooper hofft außerdem, irgendwo in der ehemaligen Glücksspielmetropole Hinweise auf seine Frau und Tochter zu finden. „Was gedenkst du zu tun, wenn wir deinen Daddy gefunden haben?“ „Ich führe ihm der Gerechtigkeit zu, damit die Menschen wissen, dass ihr Verhalten einen Unterschied macht und nicht die Hoffnung aufgeben. Alles, für das wir kämpfen. Du sollst auch mal an all das geglaubt haben.“ „Ich wandere seit 200 Jahren durchs Ödland. Ich habe nur aus einem Grund am Leben gehalten: Um meine Familie zu finden.“ „Tja, dann wirst du Freunde brauchen. Ein Krieg zieht auf.“ Die zweite Staffel orientiert sich am Spiel Fallout: New Vegas, das unter Fans als eines der besten Games der Reihe gilt. Natürlich sind Ella Purnell als Lucy, Kyle MacLachlan als ihr Vater Hank und Walton Goggins als Cooper Howard wieder zu sehen. Passend zur Weihnachtszeit ist außerdem Macaulay Culkin aus Kevin allein zu Haus eines der neuen Gesichter der Serie. Die ersten beiden von insgesamt acht neuen Folgen Fallout gibt es für euch ab jetzt im Angebot von Prime Video. Noch mehr Tipps für neue Serien, zum Beispiel auf Basis von Videospielen, aber auch für Filme und Dokus, bekommt ihr jeden Tag hier bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da, empfiehlt den Podcast weiter und hört auch morgen wieder rein. Der Tipp und das Skript kamen heute von Christopher Jung, Audioproduktion Benjamin Serdani, und ich bin Ina Lebedjew. Wir hören uns! Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm. Das war’s für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.