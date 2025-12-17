Play
Foto: Prime Video
Bild: Fallout S2 | Prime Video

Was läuft heute? | Fallout S2

„I Don`t Want to Set the World on Fire“

In der zweiten Staffel von „Fallout“ ist Lucy mit Cooper Howard auf dem Weg nach New Vegas, um Lucys Vater zu finden. Gleichzeitig wird die Stimmung innerhalb von Vault 33 immer angespannter.

Fallout — Staffel 2

In den neuen Folgen von „Fallout“ verschlägt es das Publikum erneut in das chaotische Ödland der USA. Vault-Bewohnerin Lucy durchstreift das Land auf der Suche nach ihrem Vater, der in der ersten Staffel entführt wurde. Zusammen mit dem Ghul und Kopfgeldjäger Cooper Howard geht es jetzt in den neuen Folgen in die Stadt der Sünde — New Vegas.

Auf nach New Vegas

Die zweite Staffel orientiert sich an dem Spiel „Fallout: New Vegas“, das unter Fans als der vielleicht beste Teil der Spielreihe gilt. Natürlich sind in den neuen Folgen Ella Purnell, Kyle MacLachlan und Walton Goggins wieder mit von der Partie. Aber es sind auch neue Gesichter zu sehen, so ist zum Beispiel Macaulay Culkin Teil des Casts. Die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel „Fallout“ gibt es ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

